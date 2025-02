"To je šele njegova četrta tekma po vrnitvi na parket in to je Luka, ki smo ga navajeni gledati zadnjih sedem let. Še posebej nevaren je bil, ko je našel zanj značilen položaj na levi strani napada, od koder kot za šalo zadeva step back trojke. Od tam je res prekleto nevaren. Odigral je odlično tekmo in vesel sem, da je z nami," je bil po zmagi nad Denverjem poln hvale na račun Luke Dončića prvi zvezdnik lige NBA LeBron James .

James, ki je k zmagi Lakersov prispeval 25 točk, 10 skokov, pet asistenc in tri blokade, je po tekmi našel primerjavo v žargonu ameriškega nogometa, s katero je opisal vez, ki sta jo že stkala s slovenskim košarkarjem: "Jaz sem rojeni lovilec (wide receiver op. a.), on pa je rojen razigran podajalec (quarterback op. a.), tako da se odlično ujemava. Jaz že celo življenje tečem po igrišči in čakam na podaje, on pa že celo življenje deli izvrstne podaje, zato nama ni bilo težko priti v ritem. Na parketu potrebujeva le kratek očesni stik in točno veva kam se moram jaz gibati in kam on podati."