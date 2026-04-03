'To je zadnja stvar, ki si jo želite doživeti'

Spomnimo: sredi tretje četrtine obračuna med Oklahomo in Lakersi se je Luka Dončić po navidez nenevarnem prodoru v nekem trenutku prijel za omenjeno mišico in v bolečinah obležal na parketu. "Na tej točki sezone je to zadnja stvar, ki si jo želite doživeti," je zbrani sedmi sili po visokem porazu svojega moštva dejal LeBron James .

"Temu porazu ne bi pripisoval posebne vrednosti. Šlo je le za eno v nizu tekem v rednem delu sezone. Potrebno bo vse skupaj prespati, dobro analizirati in se precej bolje pripraviti na naslednjega nasprotnika," je še dodal 41-letnik. Austin Reaves, ki je bil s 15 točkami najučinkovitejši posameznik v vrstah LA-ja, je po boleči zaušnici v Oklahoma Cityju med drugim priznal, da jih je tekmec tokrat povsem nadigral.

"Že od uvodnih napadov naprej, ko sem tudi sam izgubil dve žogi, preprosto nismo bili pravi. Ko se proti tako kakovostnemu tekmecu hitro znajdeš v zaostanku, se je skoraj nemogoče vrniti nazaj v tekmo. Bili smo zelo slabi, nepovezani in neprepoznavni. A prepričan sem, da se bomo iz tega poraza kaj naučili in se že na naslednji tekmi vrnili bistveno boljši. Ne nazadnje smo marca dokazali, da smo v vzponu forme," pa je povedal 27-letni organizator igre Lakersov.