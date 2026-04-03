Košarka

'To je zadnja stvar, ki si jo želite doživeti'

Ljubljana, 03. 04. 2026 08.22 pred 26 dnevi 2 min branja 29

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Za košarkarji Los Angeles Lakers je večer kot iz nočne more. Po izjemnemu nizu zmag v mesecu marcu in posledično odličnemu vzdušju v vrstah 17-kratnih prvakov lige NBA je v noči na petek po slovenskem času prišla streznitev v obliki visokega poraza proti branilcem naslova iz Oklahome (139:96) in kot kažejo prve napovedi tudi težje poškodbe njihovega prvega zvezdnika Luke Dončića.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slovenski superzvezdnik bo po besedah trenerja jezernikov JJ Redicka v soboto po srednjeevropskem času opravil slikanje poškodovane leve zadnje stegenske mišice z magnetno resonanco, po kateri bo jasno, za kako hudo poškodbo pravzaprav gre.

Spomnimo: sredi tretje četrtine obračuna med Oklahomo in Lakersi se je Luka Dončić po navidez nenevarnem prodoru v nekem trenutku prijel za omenjeno mišico in v bolečinah obležal na parketu. "Na tej točki sezone je to zadnja stvar, ki si jo želite doživeti," je zbrani sedmi sili po visokem porazu svojega moštva dejal LeBron James.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Temu porazu ne bi pripisoval posebne vrednosti. Šlo je le za eno v nizu tekem v rednem delu sezone. Potrebno bo vse skupaj prespati, dobro analizirati in se precej bolje pripraviti na naslednjega nasprotnika," je še dodal 41-letnik. Austin Reaves, ki je bil s 15 točkami najučinkovitejši posameznik v vrstah LA-ja, je po boleči zaušnici v Oklahoma Cityju med drugim priznal, da jih je tekmec tokrat povsem nadigral.

"Že od uvodnih napadov naprej, ko sem tudi sam izgubil dve žogi, preprosto nismo bili pravi. Ko se proti tako kakovostnemu tekmecu hitro znajdeš v zaostanku, se je skoraj nemogoče vrniti nazaj v tekmo. Bili smo zelo slabi, nepovezani in neprepoznavni. A prepričan sem, da se bomo iz tega poraza kaj naučili in se že na naslednji tekmi vrnili bistveno boljši. Ne nazadnje smo marca dokazali, da smo v vzponu forme," pa je povedal 27-letni organizator igre Lakersov.  

košarka liga nba los angeles lakers luka dončić oklahoma city thunder
KOMENTARJI29

BoriSe
03. 04. 2026 20.05
Imam občutek kakor, da se Dončič zanalašč poškoduje, ko takole izgubijo samo zato, da ima razlog za poraz..😅😂🤣
Odgovori
0 0
dule100
03. 04. 2026 14.30
No, zdaj bodo lažje zmagovali!😂
Odgovori
+0
1 1
Anion6anion
03. 04. 2026 14.21
Bogi otrok!
Odgovori
-1
0 1
matjaz mravlak
03. 04. 2026 13.07
Lakersi so ze zdavnaj uvrsceni v koncnico tako da bi lahko Luka ze zdavnaj bil na dopusti v Sloveniji
Odgovori
+1
1 0
Lučka
03. 04. 2026 16.29
Ne vem, če si opazil, da moraš biti prisoten
Odgovori
0 0
BoriSe
03. 04. 2026 20.06
A res!? A misliš, da gre v profesionalnem športu kar takole mal po domače!? Pa kje živiš..NBA liga ni neka Balkanska liga kjer lahko delas kar hočeš!
Odgovori
0 0
Katja10
03. 04. 2026 12.08
JJ je Luku & Austinu nalagal preveliko breme - iz večera v večer po 38+ minut, večkrat tudi 40'!?! Podobno je bilo v Dallasu. OK, to je napaka kluba, da je klop kratka in so morali glavni igralci igrati daleč preveč. Toda JJ bi moral šparati vsako možno Austinovo in Lukovo minuto. Zakaj dati Luka nazaj v igro, ko so bili itak že 30 pik v minusu, videlo se je, da nimajo šans??? Tudi če bi izgubili obe tekmi proti OKC, ne bi bila katastrofa, imajo dovolj rezerve, da bi za silo odigrali - da bi prišli v finale, je itak utopija, ampak bi vsaj lahko odigrali do konca bolje, kot bodo tako. Luku pa želim vse najboljše. PLUS: marca so odigrali 17 tekem, večinoma v gosteh. To je nenormalno. PLUS: čeprav so bili blizu, naj bi bilo to prehodno leto in je brez veze gonit igralce, če imaš tako kratko klop. Ja, potrudit se, ampak igrati se s 40 minutami je pa norost.
Odgovori
+3
3 0
Katja10
03. 04. 2026 11.55
JJ je Luku & Austinu nalagal preveliko breme - iz večera v večer po 38+ minut, večkrat tudi 40'!?! Podobno je bilo v Dallasu. OK, to je napaka kluba, da je klop kratka in so morali glavni igralci igrati daleč preveč. Toda JJ bi moral šparati vsako možno Austinovo in Lukovo minuto. Zakaj dati Luka nazaj v igro, ko so bili itak že 30 pik v minusu, videlo se je, da nimajo šans??? Tudi če bi izgubili obe tekmi proti OKC, ne bi bila katastrofa, imajo dovolj rezerve, da bi za silo odigrali - da bi prišli v finale, je itak utopija, ampak bi vsaj lahko odigrali do konca bolje, kot bodo tako. Luku pa želim vse najboljše. PLUS: v marcu so odigrali 17 tekem na gostovanju - to je neodpustljivo nor urnik, torej je treba še posebej paziti na igralce.
Odgovori
+2
2 0
Amor Fati
03. 04. 2026 11.42
In kar naenkrat so Lakersi postali resni kandidati za konferenčno finale 🤣 srečno okrevanje. 🤣
Odgovori
-2
3 5
BoriSe
03. 04. 2026 20.07
A spet ti nakladaš? Zakaj nisi raje tiho?
Odgovori
0 0
Mali medo
03. 04. 2026 11.42
Sedaj že nehajte sanjate vsak 2 dan o MVP. Je vrhunski. Ni pa najboljši.
Odgovori
+0
7 7
Lučka
03. 04. 2026 16.31
Je najboljši.
Odgovori
0 0
BoriSe
03. 04. 2026 20.09
Ti pa pojma nimaš! Če sploh veš kaj je košarka malo poglej statistiko od Luke preden sam sebi narediš sramoto, ker govoriš take neumnosti za kozlat! V vseh statistikah igre je prvi ali med top3! Zato..TIHO!
Odgovori
0 0
Minifa
03. 04. 2026 11.30
Končno se ga bomo znebili z naslovnic )) Prav tečni ste z njim..
Odgovori
-2
12 14
Banion
03. 04. 2026 12.04
upajmo da ne bo vsak dan dnevnik s podrobnostmi, naveličan sem ga. Kaj ko bi toliko pisali o naših smučarjih s katerih dosežki se dončič v sanjah ne mor eprimerjati, morda še o kakem drugem slovenskem športniku, ne d aza njih izvemo na dan tekme ne dan prej ne dan pozneje
Odgovori
-1
4 5
Lučka
03. 04. 2026 16.31
Ti si tudi. Še dobro, da si samo v komentarjih in ne na naslovnicah😁
Odgovori
+1
1 0
BoriSe
03. 04. 2026 20.11
Tišina! Beri kaj drugega..nihce ti ni rekel da moras prebrati karkoli o njem! Pojdi na članke o vašem zakompleksanem Golobčku in njegovi priležnici! Zato še enkrat.. tišina!!!
Odgovori
0 0
BoriSe
03. 04. 2026 20.13
Mi smo pa naveličani takih kot si ti! Pa ti bi raje bral kaj..o Golobu in Trumpu, da nam uničijo dan s članki o njih!? Tišina tam!!!🤮
Odgovori
0 0
BoriSe
03. 04. 2026 20.13
Tudi b.edaki morajo živeti!
Odgovori
0 0
nemeJungat
03. 04. 2026 11.05
Do končnice moraš bit nazaj!
Odgovori
+2
5 3
apodgra
03. 04. 2026 10.25
Pet ali šest oglasov po površini pokrije en oglas o našem Dončiču. Kaj je on najboljši športnik v Sloveniji in edini , o katerem se mora na veliko pisati . Stvar postaja že dolgočasna in ne zanimiva. Zanima me koliko ljudi sploh gleda v to košarko v nočnih terminih . Tisti ,ki delajo in morajo zjutraj v službo prav gotovo .
Odgovori
+3
12 9
Lučka
03. 04. 2026 16.32
Ne boš verjel - se da gledati po službi za nazaj.
Odgovori
0 0
miso4545
03. 04. 2026 10.20
Polom so doživeli že pred Lukovo poškodbo. Luka je metal fenomenalno slabo. Alexander je pač MVPin je v tem trenutku, poleg Jokića, daleč najboljši košarkar. Aleksander je kompleten igralec, dober v vseh ozirih.
Odgovori
+2
9 7
Lučka
03. 04. 2026 16.33
Poraz sploh ni pomemben, poškodba pa je.
Odgovori
0 0
Perrun
03. 04. 2026 09.19
res mene kar srce boli. vseeno upam, da ni nič hujšega. letos se res veselil tekem končnine, ko je bil v taki formi. Luka, glavo gor!
Odgovori
+7
13 6
sLOVEnec56
03. 04. 2026 09.15
če bi jaz imel toliko časa žogo, 10 točk sigurno
Odgovori
-5
7 12
Sl0venc
03. 04. 2026 09.28
Zato bodo brez njega dobili več tekem. No, bomo videli.
Odgovori
-11
2 13
Frincko
03. 04. 2026 08.54
Luka, čim prej se poštimaj! Poškodb ni nikoli lepo gledati.
Odgovori
+5
9 4
