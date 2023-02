To je že neokusno: Poraz, ki si ga preprosto ne bi smeli privoščiti

Ljubljanski košarkarji so torej doživeli še peti poraz v ligi ABA, s čimer so si pošteno zapletli položaj pred vstopom v zadnji del rednega dela tekmovanja.

"Zaslužena zmaga MZT-ja, ki je igral odlično in z veliko energije. Mi žal nismo odgovorili s pravo energijo, nismo bili koncentrirani, hkrati pa nismo imeli razpoloženih igralcev. Na koncu je vse skupaj rezultiralo z zmago domačinov," je bil kratek Golemac, ki je po daljši odsotnosti zaradi poškodbe komolca lahko računal na Zorana Dragića. A tudi "Zokijeva" vrnitev ni blagodejno vplivala na lanske polfinaliste lige ABA, ki jih že sredi prihodnjega tedna čaka nov zahteven evropski preizkus proti Prometeju v boju za želeno osmo mesto, ki še vodi v izločilne boje Evropskega pokala.

Še krajši v izjavi po tekmi je bil od Golemca ameriški organizator igre Josh Adams, ki je bil s 15 točkami najučinkovitejši posameznik v ljubljanskih vrstah."Borili smo se do konca, a doživeli poraz. Zagotovo je to poraz, ki si ga ne bi smeli dovoliti," s čimer je Adams pravzaprav lepo povzel vse, kar se je dogajalo v severnomakedonski prestolnici. Nekateri se bodo zagotovo morali krepko zamisliti nad svojim odnosom do klubskega dresa in pristopom k tekmi, saj to ne vodi več nikamor. Če se je v zadnjem obdobju ob odsotnosti številnih košarkarjev dalo razumeti trenerja Golemca oziroma njegove frustracije ob vsakem naslednjem porazu bodisi v ligi ABA bodisi v Eurocupu, pa je po zadnjem velikem spodrsljaju jasno, da nekaj očitno ne štima v ljubljanski garderobi.

Kakor koli že, časa za objokovanje zamujenih priložnosti ni, saj Ljubljančane že v sredo čaka izjemno pomemben evropski izpit. Le z morebitno zmago proti neugodnemu Prometeju bi kapetan Edo Murić, Yogi Ferrell in druščina vsaj malce sprali grenak priokus po zares neokusnem regionalnem porazu v Skopju.