'To ni prav, kar je Dončić delal s Phoenixom'

Luka Dončić je bil (spet) centralna figura ekipe Dallas Mavericks ob (senzacionalno) visoki zmagi na odločilni sedmi tekmi polfinala končnice lige NBA proti ekipi Phoenix Suns. Ljubljančan je iz igre zadel 12 od 19 metov, od tega šest od 11 za tri točke. Pri prostih metih je bil tokrat nezgrešljiv, zadel je vseh pet. V statistiko je vpisal dvojni dvojček z desetimi skoki, ob dveh izgubljenih pa je ukradel še dve žogi. Dončić, ki je skupaj dosegel 35 točk (12/19 iz igre, 6/11 za tri, prosti meti 5/5), v 30 minutah v zadnji četrtini sploh ni stopil na parket ... Po tekmi pa hvalospevi iz vseh koncev in krajev na račun njegove (modre) igre proti najboljši ekipi rednega dela lige NBA.

Luka dončić vs Phoenix

Luka Dončić je sicer v seriji proti Phoenixu v povprečju dosegel 32,6 točke, 9,9 skoka, 7 podaj in 2,1 ukradene žoge. Na odločilnih tekmah v končnici, ki v primeru poraza pomenijo izpad, pa je v povprečju zdaj pri 38 točkah, 7,8 podaje in 10,3 skoka.

Dallas se je petič v zgodovini uvrstila v finale zahodne konference – po letih 1988, 2003, 2006 in 2011. Ob igrišču jo je spremljal tudi legendarni Dirk Nowitzki, ki je bil del zgodbe v letih 2003, 2006 in 2011.

Odigral je štiri tovrstne dvoboje, dva je proti Los Angeles Clippers izgubil (2020, 2021), proti Phoenixu pa je bil uspešen že na šesti tekmi pred nekaj dnevi. Da je to njegov večer je nakazal že s prvimi doseženimi osmimi točkami za Dallas, v prvem polčasu, ko je bilo vse skupaj že odločeno in je bil po0lfinalist bolj ali man znan, se je zaustavil pri 27 doseženimi točkami. "Presrečen sem, čim dlje želim uživati ta trenutek. Zaslužili smo to, zaslužila je naša franšiza preboj v polfinale. Vsak od nas je dodal svoj delež. Smo velika ekipa, predvsem kar se tiče morale," je med drugim med novinarsko konferenco po visoki zmagi v Phoenixu razlagal 23-letni Slovenec in razložil, zakaj je letos Dallas tako dobre v končnici in še posebej na tej odločilni teki v Phoenixu.

"Ogromno smo se naučili iz lanske sedme tekme proti Clippersom. Skoraj vsi smo bili zraven ob tem bolečem porazu. Izučilo nas je. Tokrat smo odigrali neverjetno tekmo. Ponavljal se bom, danes bom užival v trenutku, jutri pa bom že razmišljal o Golden Statu," je še povedal Dončić, ki je potrdil da je Teksašanom pomagalo dejstvo, daje bila vodilna ekipa rednega dela velik favorit v konferenčnem polfinalu. "Vem, kako je, če si favorit. Breme obstaja, gotovo so ga čutili." Večina je Phoenix vnaprej poslala v finale konference in se veselila dvoboju z Golden Statom. Dončić je imel z Dallasom drugačne načrte ..."Vem, vsi vemo. Večina je pričakovali, da bo Phoenix dobil sedmo tekmo. Že pred začetkom serije nihče ni stavil na nas." Teksašane je dodatno podžgala napoved "strokovnjakov", da se jim proti Phoenixu obeta metla ob porazu z 0:4 ... "Ujel sem te napovedi. rekli so, da nas bo Phoenix izločil s 4:0. To je bil dodaten motiv. Uživam na teh tekmah, celotna ekipa je igrala neverjetno. Po porazih na prvih dveh tekmah smo se zelo izboljšali v obrambi," je na novinarski konferenci razmišljal najboljši igralec sedme tekme in tudi serije s Phoenixom.

Po osmih zmagah v končnici so se Teksašani uvrstili v konferenčni finale, ki se bo začel v noči s srede na četrtek. Tekmec bo Golden State Warriors, ki je po šestih tekmah izločil Memphis Grizzlies. "Iskreno sem presrečen. Ta nasmešek bo težko zbrisati z mojega obraza. Zaslužili smo si zmago, le na nekaj tekmah nismo bili pravi. Ves čas smo verjeli, vsi v garderobi smo verjeli," je v španščini dejal Dončić, ki je Dallas popeljal do prvega konferenčnega finala po letu 2011. Takrat so Mavericks osvojili šampionski prstan. "Vedno se zabavam. Ko je tako, igram najbolje. Ampak danes nisem igral zgolj jaz, celotna ekipa je delovala odlično. Ne spomnim se, kdaj bi kdo v gosteh igral tako dobro na sedmi tekmi. To so odločilne tekme. Obožujem te obračune, veliko je pritiska. Vedeli smo, da so vsi stavili na Phoenix, a kot sem že rekel, vsa garderoba je verjela. Igrali smo odlično, dali smo vse od sebe," je dodal 23-letni zvezdnik lige NBA. "Ko igramo tako dobro obrambo, nas je težko premagati. Po prvih dveh tekmah v Phoenixu smo popravili igro v obrambi in to je bil ključ do končnega uspeha," je še zaključil Dončić.

Phoenix Suns vs Dallas Mavericks

'Luka se je pozitivno norčeval iz tekmecev'

O njegovi igri na sedmi tekmi so ameriški novinarji že prilepili vse možne presežnike. Morda je bil še najbolj slikovit novinar ameriškega ESPN-ja, ki je mnenja, da se je Ljubljančan, še posebej na odločilni sedmi tekmi, norčeval iz tekmecev. v pozitivnem smislu. V košarkarskem smislu. "Videlo se je, da je kot riba v vodi. Ljubi takšne tekem, rad imam pritisk in se odlično nosi z bremenom. Bilo je očitno, daje fant za velike tekme. Mnogim je bilo celo nerodno, kako se je zabaval sredi Phoenixa in vodil ekipo k finalu konference. Rekel bi celo, da to ni bilo prav, kar je Luka počel s Chrisom Paulom, Devinom Bookerjem in druščino ..." Veliko zaslug so ameriški mediji pripisali tudi trenerju Dallasa Jasonu Kiddu. Nekdanji igralec Mavericks in prvak z ekipo leta 2011 je ustvaril odlično obrambno moštvo, po koncu obračuna pa ni želel govoriti o mejah svojih varovancev.

