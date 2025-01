To pa je novica: Nika Barič do konca sezone v dresu Celja!

V obdobju 2007–2010 je bila na kadetskem in treh mladinskih evropskih prvenstvih kar štirikrat izbrana za najkoristnejšo igralko (MVP) in članico najboljše peterke evropskih prvenstev.

Nika Barič se v Celje vrača po skoraj 14 letih, doslej zadnjo tekmo za klub je odigrala maja 2011.

S slovensko reprezentanco do 18 let se je leta 2010 na evropskem prvenstvu na Slovaškem veselila osvojitve 4. mesta in uvrstitve na svetovno prvenstvo do 19 let v Čilu. Za člansko reprezentanco Slovenije je nastopila na 50 uradnih tekmah, med drugim tudi na prvih treh evropskih prvenstvih, na katerih je nastopila slovenska reprezentanca (2017, 2019 in 2021).

"Iz osebnih razlogov sem se letos odločila, da si po 13 zaporednih sezonah igranja na najvišji evropski ravni vzamem leto dni premora, kar se tiče igranja v tujini. Celje je klub, kjer sem košarkarsko in osebnostno dozorela in iz katerega sem leta 2011 prestopila v takratnega evropskega prvaka. Tudi ko sem bila na tujem, sem se pred vsako sezono in v vsaki pavzi rada vračala na treninge v knežje mesto. Odločitev, da v 2. delu letošnje sezone s svojimi izkušnjami pomagam številnim mladim košarkaricam Cinkarne, ki so šele dobro na začetku svoje poti, ni bila težka. Izjemno sem vesela tudi dejstva, da bom po nekaj letih spet združila moči s trenerjem Damirjem Grgićem, ki ima največ zaslug za moje dosedanje dosežke v karieri," je v uradnem sporočilu za javnost iz celjskega kluba dejala Nika Barič.

"V našem klubu smo izjemno veseli in počaščeni, da se je Nika Barič odločila, da bo spet oblekla dres našega kluba in nam pomagala v drugem delu letošnje sezone. Za naša mlada dekleta bo to zagotovo izjemna in neprecenljiva izkušnja, saj bodo lahko delila slačilnico in igrišče z igralko, ki ima za seboj sijajno kariero. To je zagotovo velik privilegij in verjamem, da bodo naše igralke to obdobje maksimalno izkoristile ter se od Nike marsikaj naučile," pa je prihod izkušene košarkarice komentiral predsednik celjskega kluba Borut Kop.