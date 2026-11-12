Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

To pa je podvig: Ajša Sivka po poti Luka Dončića z nazivom igralke tedna

Ljubljana, 12. 11. 2026 16.47 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Ajša Sivka

Uvod v sezono onstran velike luže je prinesel osem trojk Ajše Sivke in naziv igralke tedna celotne NCAA ženske košarkarske lige. Slovenka je tudi izenačila rekord univerze po številu zadetih trojk na eni tekmi. Za svoje predstave je prejela tudi priznanje USBWA National Player of the Week, namenjeno najboljši igralki tedna v celotni ligi NCAA.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ajša Sivka je za nekaj časa preložila odhod v profesionalno ligo WNBA, kjer jo je lani na naboru kot deseto po vrsti izbrala ekipa Chicago Sky. Še pred odhodom v najmočnejšo ligo na svetu ta 20-letna slovenska reprezentantka preizkuša na univerzi Kentucky. Slovenka onstran velike luže ruši raznorazne rekorde. Nazadnje je v ZDA navdušila z rekordom doseženih trojk. Zadela jih je kar osem. Že prvi teden ženske košarkarske sezone NCAA je tako ponudil zgodbe, ki jih je vredno deliti.

Ajša Sivka
Ajša Sivka
FOTO: KZS

V Charlottu je proti 25. postavljeni ekipi lige NC State zadela osem od dvanajstih trojk in z 32 točkami vodila Kentucky do zmage s 93:78. Z osmimi zadetimi trojkami je tudi izenačila rekord univerze po številu zadetih trojk na eni tekmi. Za svoje predstave je prejela tudi priznanje USBWA National Player of the Week, namenjeno najboljši igralki tedna v celotni ligi NCAA. Prvo mesto na lestvici si je prislužila tudi z nesebično igro za ekipo. Ob treh zmagah je zbrala 55 točk, 15 skokov in 14 podaj.

Ajša Sivka
Ajša Sivka
FOTO: AP

Ajša Sivka ima sicer izkušnje tudi z igranjem v Italiji, Franciji in Španiji. V letošnji sezoni je 193 centimetrov visoka 21-letna Štajerka igrala za španski Juventut. V povprečju je v statistiko vpisala 8,4 točke, 3,6 skoka in eno asistenco.

Preberi še Poškodba Dončića razjezila legendo lige NBA: Kuzma si je prislužil ukor

Leta 2023 je bila Sivka izbrana za najkoristnejšo igralko EP do 18 let, leto prej pa je bila MVP tudi EP do 18 let divizije B. Za člansko reprezentanco je debitirala 24. novembra 2022 na Poljskem in je doslej zbrala 22 uradnih nastopov.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
košarka sivka

Poškodba Dončića razjezila legendo lige NBA: Kuzma si je prislužil ukor

24ur.com Nora predstava Slovenke v NCAA: osem trojk in rekord Kentuckyja
24ur.com Tara Vovk v Lublinu dosegla nov državni rekord
24ur.com Lana Ščuka: Pomembno je prepoznati, kdaj si je treba vzeti čas zase
24ur.com Na tekmo vse Slovenke, najboljša Ema Klinec na tretjem mestu
24ur.com Shiffrin po prisilnem počitku do 96. zmage, Dvornik do izida kariere
24ur.com Nika Prevc (zanesljivo) slavila na Ljubnem, Nika Križnar tretja
24ur.com Nika Prevc zanesljivo dobila tudi kvalifikacije na veliki napravi
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Njen dojenček je v prvih petih tednih šestkrat potreboval bolnišnično zdravljenje
Kako naj oče govori o čustvih, če sam ni imel te izkušnje doma
Kako naj oče govori o čustvih, če sam ni imel te izkušnje doma
To je darilo, ki ga otroci ne bodo odložili že po nekaj dneh
To je darilo, ki ga otroci ne bodo odložili že po nekaj dneh
Otroka, ki ju je kraljevi par vzgajal stran od žarometov: kdo sta Lady Louise in James?
Otroka, ki ju je kraljevi par vzgajal stran od žarometov: kdo sta Lady Louise in James?
zadovoljna
Portal
Šokantne obtožbe proti Kylie Jenner, to je povedala nekdanja hišna pomočnica
Retrogradni Merkur se končuje: za ta 4 znamenja prihaja veliko olajšanje
Retrogradni Merkur se končuje: za ta 4 znamenja prihaja veliko olajšanje
Tako zaljubljena sta danes Anja in Gašper Širovnik
Tako zaljubljena sta danes Anja in Gašper Širovnik
Zakaj smo utrujeni, tudi ko nismo počeli nič napornega
Zakaj smo utrujeni, tudi ko nismo počeli nič napornega
vizita
Portal
Po 50. letu teh pet živil ni priporočljivo jesti vsak dan: strokovnjaki opozarjajo na njihove učinke
Ali uživanje mesa res zvišuje raven testosterona
Ali uživanje mesa res zvišuje raven testosterona
Tišina, umikanje in razdražljivost: znaki, da se mladostnik morda spopada z večjo stisko, kot si predstavljamo
Tišina, umikanje in razdražljivost: znaki, da se mladostnik morda spopada z večjo stisko, kot si predstavljamo
Ljudje, ki vse življenje počnejo to, imajo lahko precej manjše tveganje za Alzheimerjevo bolezen
Ljudje, ki vse življenje počnejo to, imajo lahko precej manjše tveganje za Alzheimerjevo bolezen
cekin
Portal
Ljubljana ni prva: v tej slovenski občini je povprečna plača kar 2256 evrov neto
Plače tudi nad 20.000 evrov na mesec: to bodo med najbolj iskanimi poklici leta 2027
Plače tudi nad 20.000 evrov na mesec: to bodo med najbolj iskanimi poklici leta 2027
Prihodnji tedni so za številne upokojence najtežji
Prihodnji tedni so za številne upokojence najtežji
Pri 30 letih se je upokojil: delal po 18 ur na dan, nato začel kupovati zapuščena stanovanja
Pri 30 letih se je upokojil: delal po 18 ur na dan, nato začel kupovati zapuščena stanovanja
moskisvet
Portal
Huda nesreča zvezdnika: reševalci so morali razrezati streho dirkalnika, da so ga rešili
Nad vojaškim oporiščem zagledali skrivnostni predmet z lovkami
Nad vojaškim oporiščem zagledali skrivnostni predmet z lovkami
Skupaj 43 let, brez poroke in še vedno zaljubljena: 'Še vedno je tako čeden, osrečuje me'
Skupaj 43 let, brez poroke in še vedno zaljubljena: 'Še vedno je tako čeden, osrečuje me'
Ta funkcija vam daje lažen občutek varnosti: resnica je precej neprijetna
Ta funkcija vam daje lažen občutek varnosti: resnica je precej neprijetna
dominvrt
Portal
Kuhinjska krpa smrdi tudi po pranju? Razlog vas bo morda presenetil
Zato je sosedov oleander lepši od vašega: večina naredi isto napako pred zimo
Zato je sosedov oleander lepši od vašega: večina naredi isto napako pred zimo
Če ogrevanje čez dan ugašate, preverite, ali delate drago napako
Če ogrevanje čez dan ugašate, preverite, ali delate drago napako
Bi zdržali brez trgovine? Živila z dolgim rokom uporabe, ki jih je pametno imeti doma
Bi zdržali brez trgovine? Živila z dolgim rokom uporabe, ki jih je pametno imeti doma
okusno
Portal
Jesenski sadež, ki skriva veliko več, kot si mislite: Iz njega pripravite odličen kompot
Nepričakovana sestavina iz hladilnika, ki lahko ublaži neprijeten vonj po ribah med peko
Nepričakovana sestavina iz hladilnika, ki lahko ublaži neprijeten vonj po ribah med peko
Mojmir navdušeno: 'Tak krožnik je za prestižno kuharsko šolo'
Mojmir navdušeno: 'Tak krožnik je za prestižno kuharsko šolo'
Družinski recept Luke Jezerška: Tako orehovo potico pripravlja njegova mama
Družinski recept Luke Jezerška: Tako orehovo potico pripravlja njegova mama
voyo
Portal
Ne joči, Peter
Zajčji nasip
Zajčji nasip
Dolina miru
Dolina miru
Dirka do popolnosti
Dirka do popolnosti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2073