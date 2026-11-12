To pa je podvig: Ajša Sivka po poti Luka Dončića z nazivom igralke tedna

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Ajša Sivka je za nekaj časa preložila odhod v profesionalno ligo WNBA, kjer jo je lani na naboru kot deseto po vrsti izbrala ekipa Chicago Sky. Še pred odhodom v najmočnejšo ligo na svetu ta 20-letna slovenska reprezentantka preizkuša na univerzi Kentucky. Slovenka onstran velike luže ruši raznorazne rekorde. Nazadnje je v ZDA navdušila z rekordom doseženih trojk. Zadela jih je kar osem. Že prvi teden ženske košarkarske sezone NCAA je tako ponudil zgodbe, ki jih je vredno deliti.

Ajša Sivka FOTO: KZS

V Charlottu je proti 25. postavljeni ekipi lige NC State zadela osem od dvanajstih trojk in z 32 točkami vodila Kentucky do zmage s 93:78. Z osmimi zadetimi trojkami je tudi izenačila rekord univerze po številu zadetih trojk na eni tekmi. Za svoje predstave je prejela tudi priznanje USBWA National Player of the Week, namenjeno najboljši igralki tedna v celotni ligi NCAA. Prvo mesto na lestvici si je prislužila tudi z nesebično igro za ekipo. Ob treh zmagah je zbrala 55 točk, 15 skokov in 14 podaj.

Ajša Sivka FOTO: AP

Ajša Sivka ima sicer izkušnje tudi z igranjem v Italiji, Franciji in Španiji. V letošnji sezoni je 193 centimetrov visoka 21-letna Štajerka igrala za španski Juventut. V povprečju je v statistiko vpisala 8,4 točke, 3,6 skoka in eno asistenco.