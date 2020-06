To pa je podvig: Italijan zadel 65 zaporednih metov izza črte

Amedeo Della Valle je po treningu ostal sam v dvorani in enega izmed pomočnikov poprosil, da mu pobira žoge, ker bi rad treniral met z razdalje. in začelo se je. Stopil je izza črte meta za tri točke in nizal zadetke. Ustavil se je šele pri številki 65, ko je zgrešil sploh prvič. Italijan je skupaj 103-krat vrgel na koš in zgrešil le dvakrat. Della Valle je lani nastopal v dresu ekipe Armani in imel v Evroligi 50-odstotni met izza črte.

