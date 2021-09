To pa je podvig: 'Slovenija je vodilna košarkarska velesila v Evropi'

Slovenija je v letu 2021 v seštevku izidov članske in mlajših reprezentanc v moški konkurenci vodilna reprezentanca v Evropi. Reprezentance mlajših starostnih kategorij so namreč druga za drugo postale zmagovalke turnirjev, le fantovska reprezentanca do 16 let je na zadnjem turnirju morala priznati premoč gostiteljici Srbiji in osvojila drugo mesto. S tem je Slovenija po kriteriju osvojenih challengerjev v letu 2021 pristala na drugem mestu, saj je osvojila kar štiri turnirje. S tem je zaostala zgolj za Francijo, ki je bila zmagovalka petih turnirjev. Petkov praznik slovenske košarke bo tako lepa priložnost, da člani in članice vseh slovenskih reprezentanc mlajših starostnih kategorij preživijo skupno popoldne ter si ogledajo tekmo Superpokala med Cedevito Olimpijo in Krko. Med polčasom tekme jih bodo lahko pozdravili tudi navijači. Košarkarska zveza Slovenije bo na tekmi Superpokala zaslužene pokale podelila najboljšim ekipam v posebnem točkovanju za Pokal mladih za minulo sezono. Najboljše so bile Ilirijanke ter košarkarji Cedevite Olimpije.

V izjemno pestrem košarkarskem poletju nista navduševali zgolj moška in ženska članska reprezentanca na olimpijskih igrah oziroma evropskem prvenstvu, blestele so tudi slovenske reprezentance mlajših starostnih kategorij. Na letošnjih prvenstvih pod okriljem Fibe, ki so potekala v obliki challengerjev so namreč vse posegle po najvišjih mestih. Slovenija je tako v letu 2021 v seštevku izidov članske in mlajših reprezentanc v moški konkurenci celo vodilna reprezentanca v Evropi. Izvršni odbor FIBA Europe je na svojem majskem zasedanju sprejel odločitev, da evropska prvenstva mlajših reprezentančnih kategorij v letošnjem poletju ne bodo potekala v klasičnem formatu. Namesto prvenstva z več udeleženci je bilo tako izvedenih več turnirjev (challengerjev) s po šestimi nastopajoči reprezentancami. Vse tri slovenske fantovske ekipe in dekliška ekipa do 16 let so zaigrale v diviziji A, dekleta do 18 let v diviziji B, na parketu pa so to poletje mladi Slovenci in Slovenke naravnost blesteli. Reprezentance so druga za drugo postale zmagovalke turnirjev, le fantovska reprezentanca do 16 let je na zadnjem turnirju morala priznati premoč gostiteljici Srbiji in osvojila drugo mesto. S tem je Slovenija po kriteriju osvojenih challengerjev v letu 2021 pristala na drugem mestu, saj je osvojila kar štiri turnirje. S tem je zaostala zgolj za Francijo, ki je bila zmagovalka petih turnirjev.



Ob vrednotenju v skladu z uradnimi FIBA pravili v primeru, ko se igra več skupin in se vse ekipe ne pomerijo med seboj, so posamezne reprezentance v letu 2021 zasedle naslednje končne uvrstitve:

Premiero filma o evropskih prvakih bomo dočakali poleti

Spomini na enega izmed največjih uspehov slovenskega športa so ujeti v večurnem materialu za celovečerni film, ki bo prikazal pot slovenske moške članske košarkarske reprezentance do osvojitve naslova evropskih prvakov leta 2017. Umetniško delo v režiji Gorana Vojnovića in produkcije hiše December ter v sodelovanju s Košarkarsko zvezo Slovenije in medijsko hišo PRO Plus je pravzaprav že nared in vsi skupaj smo upali, da bomo premiero videli že 17. septembra, na dan četrte obletnice osvojitve evropskega naslova. A trenutna nepredvidljiva situacija glede možnih ukrepov za zajezitev širjenja okužb s koronavirusom je ustvarjalce prisilila, da so premiero ter vse dogodke ob predstavitvi filma prestavili na poletje prihodnje leto. Takrat bo za kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2023 oziroma priprave na septembrsko evropsko prvenstvo zbrana tudi košarkarska reprezentanca in verjamemo, da bodo ob mnogih dodatnih košarkarsko-filmskih aktivnostih ob počastitvi tega dogodka čustva znova privrela na plan.