Na kampu sodeluje 80 najboljših mladih košarkaric iz vseh šestih kontinentov sveta, rojenih leta 2009. Ines Fritz v Singapurju vadi pod taktirko nekdanjih svetovnih zvezdnic kot so Ariel Atkins (dvakratna prvakinja WNBA lige), Jordin Canada (nekdanja igralka Atlante Dream v WNBA ligi), Bridget Carleton (reprezentantka Kanade), aktualne prvakinje WNBA lige Kaitlyn Chen (Golden State Valkyries), štirikratna prvakinja WNBA lige in dvakratna svetovna prvakinja Chelsea Gray ter glavna trenerka Phoenixa Kristi Toliver.
Košarka
To pa je priznanje: mlada Slovenka med najboljšimi košarkaricami na svetu
Članica ŽKK Cinkarna Celje Ines Fritz se v teh dneh mudi na prestižnem košarkarskem kampu Basketball Without Borders (BWB) v Singapurju. In to ne brez razloga ...
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