Tobey pred dvobojem z Nemci: Dobro se poznamo med seboj, skrivalnic ni

Z 18 točkami, 12 skoki in petimi podajami je znova potrdil, da ga slovenska reprezentanca še kako potrebuje. "Zadnja zmaga je bila zagotovo plod skorajda brezhibne moštvene predstave. S kolektivno igro smo namreč uspeli omejiti učinek določenih posameznikov v napadu, obenem pa smo na drugi strani igrišča znali izkoristiti vse naše prednosti v primerjavi s tekmecem," je po zmagi nad Avstralijo in pred novim izzivom, ki glasi na ime Nemčija, dejal novi član beograjske Crvene zvezde.

Nemčija je torej nova ovira na poti do želenega čim ugodnejšega izhodišča pred selitvijo v Manilo, prestolnico Filipinov, kjer naše fante sredi prihodnjega tedna čaka četrtfinale proti za zdaj še neznanemu nasprotniku. "To je bil nenazadnje naš primarni cilj, da si skušamo čim prej zagotoviti četrtfinalno vozovnico. Kar se nemške reprezentance tiče, ne bom odkril tople vode, če rečem, da nas čaka še ena v nizu zahtevnih preizkušenj na letošnjem mundialu. Če bomo ponovili igro z zadnje tekme, ne vidim razloga za skrb," pravi vselej zgovorni ameriški center, ki v sodelovanju z našim prvim zvezdnikom Luko Dončićem tvori enega najbolj prevladujočih tandemov v Evropi in na svetu.

"Z Luko je tako preprosto igrati. Le slediti moraš njegovim idejam, kar je pa včasih zelo težko, saj razmišlja vsaj korak ali celo dva vnaprej. Zdaj čutimo, da se kot moštvo dvigujemo v formi, le nadgrajevati moramo vse tiste dobre stvari s predhodnih dvobojev," je še pristavil nekdanji član Barcelone.