Tobey previden pred tekmo z Angolo: Vse stavijo na energijo in delo v obrambi

V Litvi je zbranih šest reprezentanc, pot na zaključni turnir pa si bo priborila zgolj ena, zato prostora za napake ni. In čeprav bo Angola v sredo v vlogi velike outsiderke, bodo morali biti slovenski reprezentanti še kako zbrani. "Vemo, da so ekipa, ki stavi na svojo energijo. V obrambi igrajo zelo trdo, na vsak skok gredo na polno. Za nas bo zelo pomembno, da jim bomo parirali z energijo in agresivnostjo, da nas fizično ne bodo nadigrali," napoveduje 26-letni Tobey.

213 centimetrov visoki center je že na prijateljski tekmi s Hrvaško v Stožicah pokazal, kako pomemben bi utegnil biti za slovensko reprezentanco. dosegel je 26 točk in 11 skokov, odlično pa je sodeloval z Dončićem, ki mu je kar nekajkrat asistiral za enostavno zabijanje. "Po prvi tekmi v domači dvorani sem se počutil odlično. Navijači so me sprejeli odlično, kar mi je zelo pomagalo."