Tobey prejel slovensko državljanstvo in bo v kadru za olimpijske kvalifikacije

Selektor slovenske košarkarske izbrane vrste Aleksander Sekulić bo v prihodnje lahko računal tudi na 213 cm visokega Michaela Edwarda Tobeyja. 10. oktobra leta 1994 rojeni Američan, ki nosi klubski dres španske Valencie, je namreč prejel slovensko državljanstvo.

icon-expand Mike Tobey FOTO: KZS

Mike Tobey je ameriški košarkar, ki s svojimi 213 centimetri in 116 kilogrami igra na poziciji centra in je trenutno član španskega kluba Valencia. S košarko se ukvarja že od mladih nog, nase pa je močno opozoril na Univerzi v Virginiji. Odlične igre ter predanost košarki so mu, kot piše na uradni spletni strani KZS, prinesle mesto v ameriški reprezentanci do 19. leta starosti, ki je leta 2013 osvojila naslov svetovnih prvakov. Leta 2016 se je prijavil tudi na nabor igralcev za ligo NBA ter se preizkusil v ekipah Utah Jazz ter Charlotte Hornets, s slednjimi pa je tudi podpisal profesionalno pogodbo. Košarkarska pot ga je še isto sezono vodila v Španijo, kjer je nekaj tekem igral za Valencio, naslednje leto preživel na Tenerifu in zadnje tri sezone znova nosil dres Valencie, katere član je še danes

Velja za nepopustljivega košarkarja, ki dobro igra v obrambi, odlično skače in je močan adut tudi v napadu. "Zelo sem navdušen nad priložnostjo, da bom lahko zaigral za slovensko reprezentanco. Vem, kako pomembna je košarka v Sloveniji in s kako bogato zgodovino se reprezentanca lahko pohvali. Na igrišču in stran od njega sem pripravljen dati vse od sebe ter ekipi pomagati na vsakršen način," je za uradno spletno stran dejal novopečeni Slovenec Mike Tobey.

icon-expand Matej Erjavec FOTO: Aljoša Kravanja

"Iskreno se zahvaljujem Vladi Republike Slovenije, Ministrstvu za notranje zadeve, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Olimpijskemu komiteju Slovenije s predsednikom Bogdanom Gabrovcem na čelu ter vsem ostalim, ki so pripomogli k temu, da je Mike Tobey po izredno hitrih postopkih prejel slovensko državljanstvo. Verjamem, da se bo hitro vključil v izbrano vrsto in pripomogel k uspešnim igram slovenske reprezentance, saj gre za fanta z odličnimi značajskimi lastnostmi ter igralskimi sposobnostmi," je za spletno stran KZS povedal predsednik Zveze Matej Erjavec.