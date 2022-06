Tobey zapušča Valencio

Sedemindvajsetletni in 213 cm visoki Mike Tobey je v minuli sezoni v evropskem pokalu v povprečju dosegal 10,3 točke in 5,7 skoka, v španskem prvenstvu pa 6,6 točke in 4,0 skoka na tekmo. Na lanskih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu je igral za slovensko reprezentanco, ki je v svojem premiernem olimpijskem nastopu osvojila četrto mesto.

Američan je na seznamu selektorja Aleksandra Sekulića za zadnji kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu 2023. Slovenija se bo 30. junija v Ljubljani pomerila s Hrvaško, 3. julija pa bo gostovala na Švedskem. Po štirih odigranih tekmah v kvalifikacijski skupini C je Finska zbrala tri zmage in en poraz, Slovenija in Švedska imata po dve zmagi in dva poraza, Hrvaška pa zmago in tri poraze.