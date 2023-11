Tobey: Že poleti se je videlo, da je Dončić svoje telo vzel zelo resno

"Po spremembi trenerja smo zaigrali bolje. Velikokrat so nas malenkosti ločile do zmage. Tudi tokrat je bilo tako. Prepričan sem, da se bo to sčasoma spremenilo," je povedal slovenski reprezentant, ki v ligi Aba v povprečju igra slabih 18 minut in dosega 11,3 točke in 5,4 skoka. V Evroligi sta njegova minutaža in učinek nekoliko manjša.

Crvena zvezda je za Mika Tobeyja prvi evropski klub, ki ne nastopa v španskem prvenstvu. Od leta 2017 dalje se je dokazoval v dresih Valencie, Tenerifeja in Barcelone. Poleti pa ga je prepričal klic iz Beograda, kjer so z močno okrepljeno ekipo napovedovali vsaj izločilne boje Evrolige.

V pogovoru po tekmi z Olympiakosom, na kateri je v 14 minutah dosegel sedem točk in štiri skoke, seveda nismo mogli mimo reprezentance in Luke Dončića . Tobey pravi, da ohranja redne stike z nekaterimi slovenskimi soigralci, s katerimi se bo poskušal prihodnje leto drugič zapored uvrstiti na olimpijske igre.

Začetek sezone ni bil po vaših željah in pričakovanjih navijačev. Kakšen je domet te ekipe? Lani je bil Partizan le zmago od zaključnega turnirja. Ste lahko letos vi v tej vlogi?

Zagotovo bi si od začetka sezone v Evroligi želeli več. A prepričan sem, da bodo, ko se bomo na parketu zares ujeli, prišli tudi rezultati. Videti je, da še nismo najbolj uigrani. Naš domet je izjemno visok, ker imamo v ekipi veliko neverjetnih talentov. Nismo še na nivoju, na katerem si želimo biti, a do konca imamo še dovolj časa, da to spremenimo. Popolnoma verjamem v to ekipo.

Kako ste doživeli spremembo trenerja? Se je sistem igre občutno spremenil?

Za vsakega trenerja, ki pride sredi sezone, je izjemno težko. Ioannis Sfairopoulos ni imel pripravljalnega obdobja, v katerem bi lahko pustil svoj pečat in uveljavil svoj sistem igre. Po spremembi trenerja smo zaigrali bolje. Velikokrat so nas malenkosti ločile do zmage. Tudi tokrat je bilo tako. Prepričan sem, da se bo to sčasoma spremenilo. Čim prej moramo začeti kazati naš pravi potencial, ki je zelo visok.

Z Luko Dončićem sta se v reprezentanci ekspresno ujela. V klubu imate ob sebi Miloša Teodosića, velja zanj enako?

Srečo imam, da lahko igram s tako nadarjenimi košarkarji. Od Miloša in njegovih izkušenj se lahko vsi ogromno naučimo. Na parketu vidi stvari, ki jih drugi ne. Zaenkrat je izjemno igrati z njim. Na vsakem koraku je videti, kakšen status ima. Je legenda evropske košarke.