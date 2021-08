Tobey v slovenskem dresu do Pariza 2024? 'Če me bodo le hoteli zraven'

Eden od krivcev za to, da je Mike Tobey iz Jersey Shora ob atlantski obali v ameriški zvezni državi New Jersey oblekel slovenski dres, je Klemen Prepelič, s katerim skupaj igrata v Valencii. Deloma pa je šlo tudi za preračunljivost: "Trdno sem verjel, da se Slovenija lahko uvrsti na igre. Če bi kdo rekel, da se bomo tukaj borili za kolajno, pa takrat verjetno ne bi verjel. Zame je bil to velik izziv. Želel sem si igrati na igrah, želel sem si igrati s košarkarjem, kot je Luka Dončić. Zato je bila to tudi velika priložnost." In v zadnjih mesecih se je visokorasli Američan odlično vključil v slovensko vrsto. "Krasni so zunaj igrišča in prav neverjetni na igrišču," pravi 213 centimetrov visoki Tobey, ki se je v Tokiu izkazal kot pomemben adut pod obema košema. Na razpredelnici najboljših skakalcev olimpijskega turnirja je z 58 ujetimi žogami na petih tekmah na prvem mestu. O svojem nadaljevanju v slovenskem dresu vsaj do iger v Parizu leta 2024 pa pravi: "Če me bodo le hoteli zraven." Tudi sam priznava, da je bila večina tekem na Japonskem zanj velik izziv, saj je nastopil proti košarkarjem, kot sta legendarna Argentinec Luis Scola in Španec Marc Gasol ali pa Francoz Rudy Gobert, zdaj se mu ponuja še odličje. V pogovoru s slovenskimi novinarji se je v Tokiu spomnil tudi tragičnega četrtkovega polfinalnega poraza proti Francozom. "To je trenutek, ki ti zlomi srce. A zadevo moramo vzeti pozitivno. Nismo igrali najbolje, pa smo bili le točko od finala, kar je dober obet."