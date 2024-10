Tokrat je bil Robinson junak: Met je bil posledica njegove dobre igre

OGLAS

"Po taki tekmi sem lahko resnično zadovoljen le z zmago. Čestitke fantom, ki so se res borili do konca. Zdržali smo tudi, ko je nasprotnik povedel. Nismo obupavali, približno smo vedeli kaj lahko pričakujemo in ta zadnji met je bil posledica pozitivne in dobre igre Devina Robinsona v napadu. Zato smo njemu dali zadnjo priložnost, da reši tekmo," je potek srečanja povzel Đorđe Adžić, ki je znova vodil domače moštvo v odsotnosti glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića.

Cedevita Olimpija vsekakor ne more trditi, da je tekmo ves čas nadzorovala, saj so Ljubljančani večino tekme zaostajali, a v zadnji četrtini so domači končno zaigrali povezano in v odločilnih trenutkih so zmaji ostali mirni. Junak Devin Robinson je dosegel 20 točk, štiri skoke in pet podaj, odlični Aleksej Nikolić, ki je tekmo začel na klopi, pa je ob odličnem metu za tri (5/7) tekmo zaključil s 17 točkami. DeVante Jones (7 skokoj, 6 podaj) in center Derek Ogbeide (8 skokov) sta dodala po 11 točk.

Zaradi daljše odsotnosti poškodovanega Bryntona Lemarja je rotacijo ljubljanskih igralcev iz tekme v tekmo težko napovedati. Tokrat v igro na primer nista vstopila Žiga Daneu in Gregor Glas, a Ađić zagotavlja, da bodo njegovi košarkarji morali biti potrpežljivi. "Še vedno se iščemo kot ekipa. Preprosto je veliko tekem in malo treningov. Našo rotacijo prilagodimo tistemu, kar pričakujemo pred vsako tekmo. Danes je na primer igral Bine Prepelič, Žiga Daneu pa sploh ni. Enako je več minut zasluženo dobil Rok Radović. Po poškodbi Bryntona, ki je bil izjemno pomemben člen obrambe in napada, se še vedno iščemo," je pomočnik trenerja dejal po tekmi.