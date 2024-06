'Tokrat so nas ubili'

Košarkarji Dallas Mavericks so na četrti tekmi finala lige NBA ob zaostanku z 0:3 v zmagah pripravili odločen odgovor proti moštvu Boston Celtics. Na domačem parketu so zmagali s 122:84 in Keltom preprečili metlo ter serijo znova poslali v Boston, kjer bo peta tekma v noči s ponedeljka na torek. Doslej še nobena ekipa v zgodovini lige NBA v končnici ni preobrnila izid po zaostanku z 0:3 v zmagah. Luka Dončić je v treh četrtinah igre dosegel 29 točk. Dodal je še pet skokov in prav toliko asistenc v 33 minutah igre.

Po treh predstavah, v katerih niso našli pravih rešitev za izjemno kolektivno kakovost Bostona, so Teksašani tokrat hitro ustavili napad gostov, ob tem jim je stekla tudi bolj zaokrožena igra v napadu. Taktirko v napadu je držal Luka Dončić, ki je bil po slabih osmih minutah igre že pri 10 točkah. Dallas je že po prvi četrtini povedel s 34:21, v drugi pa je nato z nizom 16:4 v uvodnih minutah prvič presegel 20 točk razlike in nikoli več pogledal nazaj. Igra Bostona je ob tem šepala na obeh straneh igrišča, predvsem v napadu ob agresivni igri domačinov niso in niso našli pravih priložnosti.

Ob polčasu je bilo že 61:35. "Od začetka nismo bili pravi. Nimam nobenega izgovora za slab uvod v tekmo, ki je tlakoval scenarij skozi celo srečanje. Preprosto nismo bili na nivoju. Dallas je z nami počel, kar je hotel," je bil brez dlake na jeziku po visokem porazu v Dallasu strateg Bostona Joe Mazzulla, ki ni želel nikakršnega opravičila v dejstvu, da si "zeleni" ob visokem vodstvu v finalni seriji lahko privoščijo tudi kakšno ležerno tekmo.

Joe Mazzulla FOTO: AP icon-expand

"Tu smo prišli da zmagamo. na vsaki tekmi iščemo zmago. Nikakor nismo razmišljali o tem, da imamo dobro rezultatsko podlago pred četrto tekmo. Nikoli ne veš, kako se lahko stvari obrnejo. Nismo naredili še nič. Kdor želi zmagati prvenstvo mora v seriji slaviti štirikrat," jed bil demagoški trener Bostona in obljubil, da bo ekipa spet pripravljena na boj na peti tekmi v Bostonu. "Vse priprave niso zagotovile uspeha," je še enkrat strnil misli v pogovoru za ESPN trener Bostona. "Zdi se mi, da smo se dobro pripravili, tudi ogrevanje je potekalo odlično, prav tako taktična priprava včeraj. Naši fantje so začeli s pravim pristopom, a so enostavno zadeve šle v drugo smer. Dallas je igral bolje, bili so odločnejši."

V tretji četrtini so opogumljeni domačini zgolj še stopnjevali pritisk. Prednost je narasla na več kot 30 točk, Dallasova prva peterka pa se je tako lahko že pred koncem četrtine usedla na klop. Do takrat je Dončić dosegel 29 točk, prispeval je še po pet skokov in prav toliko podaj, Kyrie Irving jih je dosegel 21, Derrick Lively pa 11 točk in 12 skokov. V zadnji četrtini je vodstvo Dallasa 5:51 minute pred koncem narasla na 48 točk.

Prve točke v finalu za domače moštvo je dosegel tudi Tim Hardaway jr., ki je v manj kot treh minutah zadel kar pet metov za tri točke v nizu in tekmo končal s 15 točkami ter na domačo zmago postavil klicaj. "To ni bil naš dan. Dallas je iz garderobe prišel visoko motiviran. Čestitam jim za zasluženo zmago, mi pa moramo najti pravi odgovor v nedeljo," pa gleda naprej Jayson Tatum, ki tudi ni imel svojega dne v Dallasu, čeprav je bil prvi strelec svoje ekipe. Tatum pričakuje zelo glasno vzdušje v domačem Bostonu na tekmi številka pet. "Menim, da bo najbolj glasno odkar sem pred sedmimi leti prišel v Boston. Pričakujem rekord v glasnosti," je bil slikovit Tatum.

Jason Tatum FOTO: AP icon-expand

Pri Bostonu, ki je ob lovu na rekordni 18. naslov lige NBA izgubil sploh prvo tekmo v gosteh v letošnji končnici, je bil prvi strelec Tatum s 15 točkami ob 40-odstotnem metu iz igre. Iz prve peterke sta Jrue Holiday in Jaylen Brown dosegla vsak po 10 točk. Slednji, sicer eden izmed Bostonovih najboljših posameznikov na prvi treh tekmah, je zadel zgolj tri mete od 12 poskusov iz igre.

Velika končna razlika predstavlja najvišji poraz v končnici v zgodovini zeleno-belih, ki sega nazaj do leta 1949. Ob tem so z zgolj 35 doseženimi točkami v prvem polčasu dosegli tudi najnižji izkupiček na kateri koli tekmi v dveh sezonah, od kar ga vodi Joe Mazzulla, poroča ameriški športni portal ESPN. "Dallas nas je ubil. Tokrat so bili za razred boljši. Nimamo opravičila, smo enostavno pokleknili v želji. Nikakršen padec v motivu se ni zgodil, to se v finalu ne dogaja. Ne glede na to, da smo vodili s 3:0 v zmagah, smo želeli končati serijo. Nikoli ne veš, koliko priložnosti boš imel, da sprožiš zadnji udarec nasprotniku," pa je "moder" dejal Holliday.

