Tonček se je vrnil z 11 točkami v 14 minutah

Najboljša strelca Madridčanov sta tokrat bila tokrat izkušeni Sergio Llull in 37-letni veteran Jaycee Caroll , ki sta se zaustavila pri 19 točkah. Zlati slovenski reprezentant iz Istanbula Anthony Randolph je bil skupaj z Argentincem Nicolasom Lapravittolo (11 točk) tretji strelec zmagovalne zasedbe. Pri poražencih je največ točk vpisal Matt Costelo, in sicer 23. A imel je občutno premalo pomoči soigralcev, saj je le še John Shurna vpisal dvomestno število točk (10). Špansko prvenstvo se sicer nadaljuje na eni lokaciji, in sicer v Valencii. Že sinoči je na parket stopila Barcelona, ki je premagala zasedbo Alena Omića in Klemna Prepelića .

Real je sicer tekmo začel odlično – prvo četrtino je dobil s 37:16, a je nato sledil padec v igri, v tretji četrtini so se košarkarji Gran Canarie skorajda povsem približali (65:60), nato pa so stvari na svoje mesto varovanci Pabla Lasa postavili v zadnji četrtini, ki so jo dobili z rezultatom 22:11.

Državno tekmovanje v Španiji se nadaljuje v dveh skupinah, v skupini A so poleg Barce in Joventuta še Baskonia, Bilbao, Unicaja Malaga in Tenerife, v skupini B pa so poleg branilca naslova Real Madrida še Valencia, Gran Canaria, Zaragoza, Andorra in Burgos.

Liga ACB, 1. krog, skupina B:

Real Madrid - Gran Canaria 91:73