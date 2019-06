Tony Parker obesil športne copate na klin

Tony Parker se je po dveh letih evropske košarke (Paris Basket Racing) hitro preselil v ligo NBA, kjer je kar 17 sezon odigral za San Antonio Spurs. Zadnjo je odigral za Charlotte Hornets. "Upokojil se bom … Odločil sem se, da ne bom več igral poklicne košarke," je Parker povedal v pogovoru za ESPN-ov Undefeated. »Veliko različnih stvari me je pripeljalo do te odločitve, toda na koncu sem si rekel takole: če ne morem biti več Tony Parker in se boriti za naslov prvaka, potem ne želim več igrati košarke,« je še pojasnil Parker.

Parker - kamere so ga te dni ujele tudi na tribunah igrišč Roland Garrosa - si je s San Antoniom štirikrat nadel šampionski prstan, leta 2007 pa je bil kot prvi Evropejec izbran za najkoristnejšega igralca finala lige NBA. Ob tako vrhunski karieri, kot jo je spisal Parker, izstopa podatek, da je bil od Spursov na naboru lige NBA leta 2001 izbran šele kot 28. igralec.

ZDA se ne bo odpovedal

Parker je sicer v pokoju že zelo zaposlen, saj se pripravlja na odprtje mednarodne akademije v Lyonu, ki bo zaživela septembra. Čeprav bo več časa preživel v rodni Franciji, pa se življenju v San Antoniu ne misli odreči, saj bo tam še naprej domoval. Ni skrivnost, da si nekoč želi biti lastnik franšize moštva lige NBA.