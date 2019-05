Toronto dobil štiri v nizu in izločil najboljše moštvo rednega dela sezone

Prvi igralec domačih je bil Kawhi Leonard s 27 točkami, 17 skoki in sedmimi asistencami, Pascal Siakam jih je dodal 18, Kyle Lowry 17 in rezervist Fred VanVleet 14 točk. Za domačine so bile v dvorani Scotiabank Arena ključne zadnje tri minute tretje četrtine, ko so vodstvo gostov s 14 točkami zmanjšali na le –6 in ujeli priključek za zadnjih 12 minut. Najboljše moštvo rednega dela sezone je nato klonilo pod velikim pritiskom domačinov. Milwaukee je nepričakovano izgubil štiri zaporedne tekme, pred tem so imeli razmerje zmag in porazov v končnici 10 : 1. Finale Vzhoda je bilo veliko razočaranje za Buckse in grškega zvezdnika, morebitnega najkoristnejšega igralca rednega dela sezone (MVP).

To je za Toronto največji uspeh v zgodovini kluba, ki se v NBA konkurenci meri od leta 1995. Leonard je v izjemni seriji v tretji četrtini prispeval 12 točk in devet skokov, tekmo pa je kljub nekoliko slabšemu metu (devet zadetih metov iz 22 poskusov, vključno z eno trojko iz osmih poskusov) zaključil kot prvi posameznik in tako nadigral grškega superzvezdnika v nasprotnem moštvu Gainnisa Antetokounmpa. "Po zaostanku je bil naš cilj, da si vzamemo tekmo korak po koraku, vsak napad posebej," je po zgodovinski zmagi dejal Leonard."Borili smo se do konca. Sodniške odločitve nam niso bile naklonjene, a se nismo predali."

"Čudežni Grk" je tekmo zaključil z 21 točkami in 11 skoki, poleg bolečega poraza pa si jo bo verjetno še dolgo zapomnil tudi po trenutku, ko je Leonard čez njega zabil žogo v koš sredi zadnje četrtine za vodstvo 87 : 79 Raptorjev. Brook Lopez je prispeval 18 točk in devet skokov, Middleton 14 točk."Njihov načrt je bil, da me podvajajo v obrambi in mi ne dovolijo najti pravega ritma," je dejal Antetokounmpo. "Na koncu nam ni uspelo dobiti bitke v skokih in priti do lahkih točk v protinapadu, zato smo izgubili vodstvo," je ocenil.

Toronto se bo v svojem prvem velikem finalu najmočnejše košarkarske lige na svetu pomeril s šestkratnimi prvaki Golden State Warriors, ki so si že v noči na torek zagotovili napredovanje z zmago s 4 : 0 nad Portland Trailblazers.

