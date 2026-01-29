Toronto enajstič zapored izgubil proti New Yorku

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

V preostalih tekmah večera so Indiana Pacers premagali Chicago Bulls s 113:110, preostale dvoboje pa so dobili gostujoči. Utah Jazz so doma klonili proti Golden State Warriors s 124:140, ko je za zmagovalce Stephen Curry prešel na 19. mesto večne lestvice strelcev lige.

Victor Wembanyama FOTO: Profimedia

Boston Celtics so izgubili proti Atlanti Hawks s 106:117, Miami Heat proti Orlandu Magic s 124:133, Toronto Raptors so izgubili dvoboj z New York Knicks z 92:119, Memphis Grizzlies proti Charlotti Hornets s 97:112, Dallas Mavericks pa z Minnesoto Timberwolves s 105:118.

Houston Rockets so bili poraženi v partiji z ekipo San Antonio Spurs z 99:111. Za slednje je francoski zvezdnik Victor Wembanyama dosegel 28 točk, 16 skokov in pet blokad. Kevin Durant pa je v dresu raket prehitel Vinca Carterja in se z 2291 zadetimi trojkami uvrstil na 10. mesto v zgodovini lige NBA. Izidi:

Cleveland Cavaliers - Los Angeles Lakers 129:99

(Luka Dončić 29 točk, 6 podaj in 5 skokov za LA Lakers) Indiana Pacers - Chicago Bulls 113:110 Boston Celtics - Atlanta Hawks 106:117 Miami Heat - Orlando Magic 124:133 Toronto Raptors - New York Knicks 92:119 Memphis Grizzlies - Charlotte Hornets 97:112 Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves 105:118 Utah Jazz - Golden State Warriors 124:140 Houston Rockets - San Antonio Spurs 99:111