Toronto in Denver izenačila serijo, Portland vodi že z 2 : 0

Na zahodu je bila najbolj razburljiva sicer druga tekma dvoboja med Denver Nuggets in San Antonio Spurs. Po uvodnem porazu so tokrat v domači dvorani Pepsi center s 114:105 zmagali igralci Denverja, ki so zrežirali neverjeten preobrat, saj so zaostajali že za 19 točk, z zmago pa so razmerje moči v zmagah poravnali na 1 : 1.

Jamal Murray je zgrešil prvih osem metov na koš, preden se je "zbudil" v odločilni, zadnji četrtini, v kateri je dosegel 21 od svojih skupno 24 točk. Še v tretji četrtini so gostitelji izgubljali z 59:78, nato pa so tekmo dobili s skupnim nizom 55:27.

"Podarili smo jim 38 točk (v bistvu 39, op. pisca) v zadnji četrtini. Konec zgodbe," je po tekmi od besa pihal trener San Antonia, Gregg Popovich, ki je med vrnitvijo Denverja v igro dobil tudi tehnično napako. Na edini tekmi vzhodne konference so Toronto Raptors prav tako dobili drugo tekmo prvega kroga proti Orlando Magic s 111 : 82 in razmerje moči izenačili na 1:1. Kawhi Leonard je dosegel 37 točk, Kyle Lowry jih je k zmagi dodal 22.

Izidi, končnica, prvi krog:

- vzhod:

Toronto Raptors - Orlando Magic 111:82

- izid v zmagah je izenačen na 1:1;

- zahod:

Denver Nuggets- San Antonio Spurs 114:105

- izid v zmagah je izenačen na 1:1;

Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder 114:94

- Portland vodi v zmagah z 2:0;