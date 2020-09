Toronto izsilil sedmo tekmo, Clippersi le še zmago oddaljeni od konferenčnega finala

V dresu Toronta, ki mu v končnici proti Bostonu ne gre vse po načrtih, sta se na šesti tekmi konferenčnega polfinala izkazala Kyle Lowry s 33 točkami in Norman Powell , ki je s klopi pomagal s 23 točkami. Zmagovalec odločilnega obračuna med Bostonom in Torontom se bo pomerili z Miami Heat Gorana Dragića , ki je za preboj v finale vzhoda izločil najboljšo ekipo rednega dela Milwaukee Bucks.

Edina kanadska ekipa v severnoameriški poklicni košarkarski ligi se je po lanskem premiernem naslovu letos prvič znašla v vlogi branilcev naslova. Bostončani so se izkazali za zelo žilavega nasprotnika, ki še niso rekli svoje zadnje besede. V dresu 'keltov' je bil tokrat najbolj v ospredju Jaylen Brown, ki je vpisal 31 točk in 16 skokov. Jayson Tatum pa je imel na svojem računu 29 točk, 14 skokov in devet podaj, Marcus Smart je prišel do svojega drugega trojnega dvojčka s 23 točkami, 11 skoki in 10 podajami.

Košarkarje LA Clippersov pa le še zmaga loči od velikega uspeha, saj se v celotni 50-letni zgodovini franšize, od takrat ko so najprej nosili ime Buffalo Braves ter se nato leta 1984 preselili v mesto angelov, še niso prebili v konferenčni finale.

"Samo osredotočili smo se, spoznali načrt igre, v prvih petih minutah dali vso svojo energijo in to se je tudi poznalo na igrišču," je dejal Kawhi Leonard, ki je vpisal 30 točk in 11 skokov.

Nikola Jokić je bil s 26 točkami in 11 skoki v ospredju pri Denverju, ki se je znašel na robu izpada.