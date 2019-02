Po 18 zaporednih porazih: New York le dočakal domačo zmago

New York je s porazi na prejšnjih tekmah na domačem terenu poskrbel za negativen rekordni dosežek, saj še nikoli prej v zgodovini kluba ni izgubil 18 zaporednih tekem pred svojimi navijači. Niz se je končal sinoči, v Madison Square Gardnu je padel San Antonio. "Naši navijači niso obupali, spodbujali so nas, mi pa smo čakali na zmago od 1. decembra. Takrat me še ni bilo zraven, sem pa vesel, da sem danes tukaj, ko se lahko veselimo skupaj z navijači," so bile besede Dennisa Smitha Jr., ki je dočakal prvo domačo zmago v dresu New Yorka.Damyean Dotson je bil najbolj strelsko razpoložen s 27 točkami, Kevin Knox in Emmanuel Mudiay pa sta jih dodala po 19. Gostje so na dolgem nizu gostovanj, ki se bo končal s tekmo v Brooklynu, imajo pa le eno zmago in šest porazov. Sinoči je DeMar DeRozan za las zgrešil dvojčka pri 32 točkah in devetih skokih,LaMarcus Aldridge pa je dodal 18 točk.