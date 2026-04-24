Košarka

Atlanta in Minnesota povedli v serijah, Toronto do prve zmage

Toronto, 24. 04. 2026 07.27 pred 5 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors

Košarkarji Atlanta Hawks in Minnesota Timberwolves so ponoči zmagali na tretjih tekmah prvega kroga končnice lige NBA. Ekipi sta proti višje postavljenemu tekmecu unovčili prvo tekmo na domačem terenu in v serijah na štiri zmage povedli z 2:1. Prvo zmago so dosegli Toronto Raptors in proti Clevelandu zdaj zaostajajo 1:2 v zmagah.

Šestopostavljena Atlanta je tokrat tesno s 109:108 premagala tretjepostavljene New York Knicks. Dvoboj je 12,5 sekunde pred koncem z natančnim metom odločil CJ McCollum. To je že druga zaporedna zmaga za zgolj eno točko v tem obračunu, potem ko so Hawks v New Yorku na drugi tekmi po zmagi s 107:106 serijo vzhodne konference lige sprva izenačili. Tudi četrta tekma bo v Atlanti.

FOTO: AP

Atlanta je na dvoboju že vodila za 18 točk, a so se kratkohlačniki vrnili in ogrozili njihovo zmago, pred doseženim košem McColluma so tudi še vodili za točko. McCollum je za Atlanto vpisal 23 točk, 24 jih je ob desetih skokih in osmih asistencah dosegel Jalen Johnson, še 21 točk je s klopi pristavil Jonathan Kuminga. Pri New Yorku je 29 točk dosegel OG Anunoby, 26 pa Jalen Brunson.

Toronto Raptors so medtem v drugem dvoboju vzhoda s 126:104 nadigrali Cleveland Cavaliers in prepolovili zaostanek v seriji, potem ko so kavalirji dobili domača obračuna v Clevelandu. S tem je Toronto prekinil niz 12 zaporednih porazov proti Clevelandu v končnici.

FOTO: AP

Petopostavljeni Kanadčani so večjo razliko naredili ob koncu tekme, četrto četrtino so dobili s 43:23. Najuspešnejša sta bila s po 33 točkami Scottie Barnes (11 podaj) in RJ Barrett. Collin Murray-Boyles je dodal 22 točk s klopi. Pri četrtorangiranih kavalirjih je James Harden dosegel 18 točk, po 15 so jih prispevali Donovan Mitchell, Evan Mobley in Max Strus.

V edini seriji v zahodni konferenci lige so ponoči volkovi s 113:96 premagali Denver Nuggets in prvič v seriji povedli, potem ko so zlata zrna serijo začela z vodstvom 1:0. Minnesota, šesta po rednem delu lige, je tokrat z dobro igro v obrambi vodila celoten obračun. Nuggets, ki so bili po rednem delu tretji, so v prvi četrtini zmogli le 11 točk. Največja prednost domačih je sredi tretje četrtine znašala kar 27 točk.

FOTO: AP

Najuspešnejši pri domačih je bil s 25 točkami rezervist Ayo Dosunmu, 20 jih je pristavil Jaden McDaniels, 17 pa Anthony Edwards. Pri Denverju tokrat ni bilo dovolj 27 točk in 15 skokov trikratnega najkoristnejšega igralca lige Nikole Jokića.

V noči na soboto po slovenskem času bodo na delu tudi Los Angeles Lakers slovenskega asa Luke Dončića, ki še vedno okreva po poškodbi in naj bi izpustil prvi krog končnice. Na tretji tekmi proti Houstonu bi se medtem lahko po poškodbi vrnil še en zvezdnik jezernikov Austin Reaves.

Izidi, končnica, 1. krog:
- vzhodna konferenca:
Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers 126:104

- Cleveland vodi z 2:1 v zmagah;

Atlanta Hawks - New York Knicks 109:108

- Atlanta vodi z 2:1 v zmagah;

- zahodna konferenca:
Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets 113:96

- Minnesota vodi z 2:1 v zmagah;

