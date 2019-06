Toronto s predobrimi igrami za več milijonov 'oškodoval' McDonalds

Toronto Raptors so v lanski sezoni dosegali v povprečju 11,8 trojke na tekmo, v letošnji, ki so jo podaljšali vse do velikega finala lige NBA in so odigrali že 104 tekme, pa jih dosegajo po 12,4 na tekmo. Več kot 12 trojk so v prejšnji sezoni dosegli na 43 tekmah rednega dela in petih v končnici, v letošnji pa so v rednem delu to mejo presegli 44-krat in kar 12 krat v končnici.