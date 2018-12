Toronto upravičil status najboljše ekipe NBA

Košarkarji Toronto Raptors so upravičili status najboljše ekipe lige NBA in v gosteh pri Los Angeles Clippers visoko zmagali s 123:99 ter jim prizadejali najhujši poraz to sezono. S 25 točkami in devetimi skoki je v vrstah gostov, ki so nastopili brez poškodovanega prvega strelca Kawhija Leonarda, blestel Serge Ibaka.

