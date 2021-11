Toronto uspešen na gostovanju pri Memphisu, zmaga Lakersov v Indiani

Nakopičeno jezo je stresel nad ekipo Indiana Pacers, ki ji je nasul 39 točk. Los Angeles Lakers so Indiano premagali po podaljšku s 124:116. V podaljšku je bil najbolj razigran prav James, ki je z 12 točkami odločilno prispeval k zmagi. Jezerniki so sicer še v tretji četrtini zaostajali za 12 točk. Tudi brez pomoči Anthonyja Davisa, ki je tekmo izpustil zaradi viroze, so nadoknadili zaostanek in slavili deseto zmago. "Samo vzamem tisto, kar mi je podarila obramba, skušam priti nazaj v ritem," je James povedal o svojem "zapoznelem" strelskem učinku. "Kakor razumem, je čas za zaključek, čas za zmago, zlasti v četrti četrtini in podaljšku."

Onkraj velike luže odmeva vrnitev superzvezdnika LeBrona Jamesa po njegovi prvi kazenski odsotnosti v 19 let dolgi karieri lige NBA. James je moral izpustiti tekmo, potem ko je z roko po obrazu zadel košarkarja Detroita Isaiaha Stewarta . James je bil šele drugič v karieri izključen iz igre. Po prerekanju obeh je prišlo tudi do množičnega prerivanja. Tudi Stewart je moral nato predčasno pod prho.

Za Toronto, ki je pri devetih zmagah in desetih porazih, sta bila točkovno najuspešnejša Gary Trent mlajši s 26 in Fred VanVleet s 23 točkami. Pri Memphisu, ki ima izkupiček 9-9, pa je 23 točk prispeval Ja Morant .

Jamesovo nekdanje moštvo, Cleveland Cavaliers, je izgubilo za pet točk proti drugemu najboljšemu moštvu zahodne konference Phoenix Suns s 115:120. V vrstah arizonskih sonc sta se izkazala Devin Booker s 35 točkami in veteran Chris Paul s 17 točkami in 12 podajami. Košarkarji Boston Celtics pod domačima obročema niso bili kos ekipi Brooklyn Nets. Vodilna ekipa vzhodne konference je slavila z izidom 123:104. Avstralec Patty Mills je bil natančen iz razdalje s sedmimi trojkami (23 točk). Kevin Durant se je ustavil pri 21 točkah, kar pomeni, da je v ligi NBA zbral že 24.369 točk. Gre za dosežek, s katerim je prehitel Allena Iversona ter postal član elitne petindvajseterice najboljših strelcev v zgodovini lige NBA. Durant je Iversona, ki ima točko manj, potisnil na 26. mesto seznama. Od še aktivnih igralcev je najvišje James, ki je tretji s 35.549 točkami. Pred njim sta legendi Kareem Abdul-Jabbar (38.387) in Karl Malone (36.928).

Prvaki lige NBA Milwaukee Bucks na domačem parketu niso imeli večjih težav z Detroit Pistons (114:93). Giannis Antetokounmpo s 33 točkami in Bobby Portis z 28 sta vodila Milwaukee k peti zmagi po vrsti. Bucks so z 11 zmagami in osmimi porazi na šestem mestu na razpredelnici vzhodne konference.