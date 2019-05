Leonard po dveh podaljških popeljal Toronto do zmage proti Milwaukeeju

Toronto je bil blizu zmagi že v rednem delu, ko je Kawhi Leonard minuto in 13 sekund pred koncem z zadetima prostima metoma zvišal vodstvo Kanadčanov na 96:91, a je gostom dve sekundi pred koncem podaljšek priigral Khris Middleton. Toronto je nato vodil tudi v podaljšku, a so se gosti uspeli vrniti, Leonard pa je zgrešil odločilni met s piskom sirene. Drugače je bilo v drugem podaljšku, v katerem se je Leonard odkupil kar z osmimi točkami, Toronto pa je z zmago znižal vodstvo Milwaukeeja na 2:1.

Prav 27-letni Leonard kje bil s 36 koši tudi najbolj učinkovit igralec večera, Pascal Siakam je k zmagi dodal 25 točk. in 11 skokov. Pri Milwaukeeju je bil s 24 točkami najboljši George Hill, Giannis Antetokounmpo pa je v statistiko vpisal neverjetnih 23 skokov, temu pa dodal 12 točk (met 5/16). Morda je prav on prevesil tehtnico na stran Toronta, saj je moral po šestem prekršku skoraj štiri minute in pol pred koncem drugega podaljška z igrišča.

Ne gre spregledati, da je Leonard na tekmi igral tudi s poškodovano nogo. "Bilo je težko. Na parketu sem bil 52 minut in to v play offu. To telo zanesljivo čuti. Čutiš 30 minut, če jih odigraš. A brez skrbi. Grem k zdravniku in ta bo vse uredil in gremo dalje," je po tekmi povedal najučinkovitejši igralec večera, ki je statistiki dodal tudi devet skokov. Četrta tekma bo v torek, prav tako v Torontu.

strelci

Izidi, končnica, konferenčni finale:

- vzhod:

Toronto Raptors - Milwaukee Bucks 118:112 (podaljšek)

(Milwaukee vodi z 2:1 v zmagah)