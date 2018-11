Novinec Trae Young samozavestno: Na koncu sezone bom boljši od Dončića!

Luka Dončič in Trae Young pred tekmo med Atlanto in Dallasom v letošnji sezoni lige NBA.

21. junij 2018 bo za vse večne čase z zlatimi črkami zapisan v zgodovino slovenske košarke. To je bil dan, ko je moštvo Atlanta Hawks na naboru lige NBA kot tretjega izbralo slovenskega čudežnega dečka Luko Dončića. A nekdanji član madridskega Reala ni nikoli oblekel dresa moštva iz Atlante, saj moštvo iz zvezne države Georgia Dončića nemudoma poslalo v Dallas, v zameno za Traeja Younga. Tega je moštvo iz Teksasa izbralo kot petega na naboru. Mnogi strokovnjaki so se čudili nad potezo Atlante in jim očitali, da so boljšega košarkarja zamenjali za slabšega. In tovrstne očitke v zadnjem obdobju posluša tudi Young sam, ki pa se samozavestno brani in odločno napoveduje, da bo nagrada za najboljšega novinca leta po koncu sezone romala v njegove roke.

"Poslušajte, Luka je odličen igralec. In res ne razumem, zakaj niste zadovoljni z obema in zadovoljni z odločitvijo obeh klubov. Ves čas poslušam, da je Atlanta storila napako, ko je Luki postila, da odide v Dallas. Luka je super fant in bo v prihodnosti še boljši igralec. Toda istočasno vam lahko zatrdim, da še tudi sam nisem pokazal vsega in da se lahko še izboljšam, kot na primer to, da lahko odlično 'berem' igro in znam podajati. Povem vam, da bom na koncu sezone boljši od njega,"je na očitke odgovoril 20-letni Teksašan.

Statistika govori v prid Dončiću

Čeprav je (do sedaj) edino medsebojno tekmo med Atlanto in Dallasom dobila Youngova Atlanta, pa je statistično gledano po 14 odigranih tekmah v prednosti slovenski reprezentant. Na omenjenem dvoboju je ob zmagi Atlante Young dosegel 17 točk, Dončić pa je za poražence prispeval 21 točk. In nemudoma po tej tekmi so začeli ameriški analitiki in strokovnjaki primerjati oba igralca, ki se bosta v njihovih očeh tudi borila za novinca leta v sezoni.

YOUNG

Po dosedanjih odigranih tekmah v najmočnejši košarkarski ligi na svetu (oba sta jih odigrala 14) je Dončić pred Youngom v vseh statističnih pogledih, razen v številu podaj, kar je Trae izpostavil kot svojo prednost pred Luko. Ljubljančan je, kot že zapisano, boljši v povprečnem številu doseženih točk (19.1 vs. 17.5), boljši skakalec (6.4 vs 3.4) in je bistveno bolj natančen pri metih iz igre (46.8 % vs. 41.1 %). Potrebno je sicer poudariti, da Dončić na parketu preživi nekoliko več časa kot njegov konkurent v vrstah Atlante. Slovenec povprečno igra 33.6 minut na tekmo, medtem kot Young 30.4. Brez dvoma gre za dva vrhunska košarkarja, ki po talentu izstopata v svoji krstni sezoni. Ta pa bo še zelo dolga in naporna, tako da se marsikaj lahko še spremeni v borbi za novinca leta v najmočnejši in medijsko najbolj izpostavljeni ligi na svetu.

DONCIC

Kdo je lani dobil nagrado?

V sezoni 2017/18 je naziv novinca leta pripadel Ben Simmonsu, ki je za primerjavo, v dresu Philadelphie sezono končal s sledečo statistiko. Na tekmo je povprečno dosegal po 15.8 točk, 8.1 skokov, 8.2 podaji, na parketu pa je je povprečno preživel 33.7 minut. V borbi za novinca leta pa je premagal Donovana Mitchella, ki je tekmo v ligi NBA končal s povprečjem 20.5 točk, 3.7 skokov in 3.7 podaj. To pa razkrije, da ni nujno, da novinec leta postane tisti, ki je v sezoni dosegel večje število točk na tekmo.