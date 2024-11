Tragedija na tekmi Partizana in Barcelone: Smrt domačega navijača

Ćetković je doživel napad na začetku zadnje četrtine, ko je njegov Partizan lovil visok zaostanek proti blaugrani. Po poročanju srbskih medijev je zdravniška ekipa hitro reagirala in z oživljanjem poskrbela za povratek vitalnih funkcij domačega navijača. Ćetkovića so nato v rešilcu odpeljali do urgentnega centra, kjer so znova poskušali z oživljanjem, a je njegovo srce prenehalo biti.