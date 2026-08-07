Transspolna košarkarica, ki dominira v Ligue 2, odprta za prestop v ligo WNBA

21 točk in 20 skokov, takšen izkupiček si je na tekmo v povprečju izborila Julie Tetart, za katero je ena najboljših sezon kariere. Odlične predstave so jo vodile do nazivov za najboljšo obrambno igralko in najboljšo domačo igralko leta. Kljub temu pa si ni priigrala nagrade za najkoristnejšo igralko tekmovanja, kar v košarkarskem svetu velja za najbolj čislan individualni dosežek. Nekateri francoski mediji so to pripisovali tudi dejstvu, da določeni zanjo niso želeli glasovati zaradi kontroverznosti okoli njene transspolnosti, ki jo je uradno priznala leta 2021.

Diskurz o transspolnih športnicah je že nekaj časa izjemno relevanten, iz leta v leto pa postaja vse bolj aktualen. S 190 centimetri in izredno mišičasto postavo si je Tetart nehote priklicala plaz kritikov, ki se spotikajo ob pravilnost njenega udejstvovanja v ženskih tekmovanjih. V zadnjem obdobju se je pojavilo nešteto govoric, ki so Francozinjo povezovale s prestopom v najmočnejše žensko košarkarsko tekmovanje na svetu, ligo WNBA.