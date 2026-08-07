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Transspolna košarkarica, ki dominira v Ligue 2, odprta za prestop v ligo WNBA

Monaco, 07. 08. 2026 11.30 pred 3 dnevi 1 min branja 19

Avtor:
Lu.M
Julie Tetart

Julie Tetart je francoska košarkarica, ki trenutno brani barve ženskega kluba Monaka v francoski Ligue 2. Tetart s svojo fizično dominanco, del katere lahko pripišemo tudi njenemu visokemu nivoju testosterona, izstopa kot ena najboljših igralk tekmovanja. V zadnjem obdobju se je pojavilo kar nekaj govoric o njenem morebitnem prestopu v ligo WNBA.

Julie Tetart v dresu Monaka
Julie Tetart v dresu Monaka
FOTO: Profimedia

21 točk in 20 skokov, takšen izkupiček si je na tekmo v povprečju izborila Julie Tetart, za katero je ena najboljših sezon kariere. Odlične predstave so jo vodile do nazivov za najboljšo obrambno igralko in najboljšo domačo igralko leta. Kljub temu pa si ni priigrala nagrade za najkoristnejšo igralko tekmovanja, kar v košarkarskem svetu velja za najbolj čislan individualni dosežek. Nekateri francoski mediji so to pripisovali tudi dejstvu, da določeni zanjo niso želeli glasovati zaradi kontroverznosti okoli njene transspolnosti, ki jo je uradno priznala leta 2021.

Diskurz o transspolnih športnicah je že nekaj časa izjemno relevanten, iz leta v leto pa postaja vse bolj aktualen. S 190 centimetri in izredno mišičasto postavo si je Tetart nehote priklicala plaz kritikov, ki se spotikajo ob pravilnost njenega udejstvovanja v ženskih tekmovanjih. V zadnjem obdobju se je pojavilo nešteto govoric, ki so Francozinjo povezovale s prestopom v najmočnejše žensko košarkarsko tekmovanje na svetu, ligo WNBA.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na njih se je Tetart odzvala samozavestno in priznala, da si želi nastopiti v elitnem tekmovanju. Njena izjava je zgolj okrepila kritike, ki menijo, da bi to pod vprašaj postavilo regulacijo in ugled lige.

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KOMENTARJI19

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brezcasni
09. 08. 2026 19.58
to ni prav s tako visokim procentom moških hormonov ne more igrati z ženskami ker je očitno bolj mišičasta...naj gre igrat v 2 moško ameriško ligo pa da jo-ga vidimo tam in na terenu in poslušamo kako je bilo pod tuši ...
Odgovori
0 0
dannyer
07. 08. 2026 21.28
to bi morali prepovedati tudi na nacionalni ravni in ravni EU. da če kateri klub igra ta oseba nesme. ket je janso, da to ni žensak. to da napadajo ženski šport potem pa skrajno levi zanikajo biologijo pa znanost. ženske katere se izpostavijo pa doživijo napad skrjanih medij kot košarkarka iz zda.
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+2
2 0
Tomaz Korosec
07. 08. 2026 19.04
Če je tako dobra/dober naj pa v moški ligi igra.
Odgovori
+1
1 0
walter2
07. 08. 2026 17.26
Prepoved tekmovanja v ženski ligi saj je s svojo telesno konstitucijo zaradi transpolnosti v občutni prednosti pred drugimi igralkami!
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+3
3 0
korcula1
07. 08. 2026 16.16
Zemlja odpri se
Odgovori
+3
3 0
Rock8
07. 08. 2026 16.02
To je v bistvu dec,se vidi po postavi,hoji,gibanju...
Odgovori
+4
4 0
Beopen
07. 08. 2026 15.45
Ker je vedno bolj vse mavrično, se obetajo velike spremembe na področju sanitarij. Namreč za določene spole ni mogoče reči drugega kot da je to; ONO. Torej: poleg ženskih in moških WC-jev, bo potrebno narediti še tretji WC, za ONO (spremenjeni spoli, nedoločeni, itd.)
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+3
3 0
Enakopraven
07. 08. 2026 14.45
Po kakšnem kriteriju je ženska? Naj si naredijo svoje lige v vseh športih...to je tretji spol v slovenščini,ko nisi ne on ne ona,ampak oni...malo mešano.
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+2
2 0
Tinika1
07. 08. 2026 13.56
to je ded. to ni babnca. ka je z vami narobe?
Odgovori
+4
4 0
Podlesničar
07. 08. 2026 13.11
MVP!!!
Odgovori
+3
4 1
Šumsko voče
07. 08. 2026 13.02
Naj si ti transpolniki naredijo svojo ligo.kdo hoce sploh njihove blizine
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+4
6 2
makz75
07. 08. 2026 12.42
ja kaj zdj nj se najde še trans boksarla težke kategorije ...ae pravi desc k bo razbiju babnice v ringu pa še ploskal mu bodo.....🤣🤣
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+9
9 0
Busquets
07. 08. 2026 12.39
Torej 3/4 moskega igra proti zenskam. Bravo, dalec smo prisli.
Odgovori
+9
10 1
dark Cat
07. 08. 2026 12.30
🤐
Odgovori
+4
4 0
dobrabejba35
07. 08. 2026 12.09
zelo ženstvena 😏
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+1
4 3
Davao
07. 08. 2026 12.07
Naj ustanovijo transspolno ligo
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+12
13 1
biggie33
07. 08. 2026 12.02
Bolan je ta svet!!!
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+12
13 1
dannyer
07. 08. 2026 11.54
upam da druge ženske bojkotirajo tekme. v wnba morjeo igrati ženske. in ne moški
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+18
18 0
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