'Treba je priznati, da nam je Utah prilepil klofuto'

127:90. Tak je bil rezultat ob Dallasovem najvišjem porazu v aktualni sezoni, ki jim ga je na prvi tekmi novega leta zadala ekipa Utah Jazz. Slednja na lestvici zahodne konference zaseda šele 12. mesto, zato je to za Maverickse, ki so v letošnji sezoni odločni uvrstiti se neposredno v končnico, to še toliko bolj boleče.

Čeprav je še pred nekaj manj kot mesecem dni Dallas Utahu zadal najvišji poraz v sezoni, ko je bilo v American Airlines Centru 147:97, je bilo tokrat v Delta Centru ravno obratno. Jazz so praktično celo tekmo vodili, ob vodstvu s 97:84 pa so s 13 zaporednimi točkami pobegnili na neulovljivo prednost, ki so jo do konca tekme samo še večali.

Domače moštvo je delno izpolnilo "prerokbo" trenerja Willa Hardyja, ki je pred tekmo idealen scenarij opisal tako: "V popolnem svetu bi si želel, da bi Mavericksi dosegli 90 točk, Luka bi jih dosegel 85, mi pa 105." Dallas se je res ustavil pri 90 točkah, Utah pa jih je dosegel 22 več od želenega. Izvrsten strelski večer za Jazz je kronal Jordan Clarkson, ki je dosegel svoj prvi trojni dvojček v karieri in hkrati postal prvi igralec Jazzov s trojnim dvojčkom po 13. februarju 2008, ko je to uspelo Carlosu Boozerju.

Irving je zaradi poškodbe desne pete, ki jo je staknil 8. decembra v Portlandu, izpustil 12 tekem. Na tekmah brez njega so Mavericksi zabeležili šest zmag in šest porazov.

Edina pozitivna stvar za Dallas na tej tekmi je bila, da se je po skoraj mesecu dni odsotnosti na parket vrnil Kyrie Irving, ki je tekmo zaključil je s 14 točkami, devetimi skoki in štirimi asistencami. "Bil sem navdušen, da sem se lahko vrnil na igrišče," je po tekmi dejal Irving in priznal: "V zadnjih nekaj tednih sem se dolgo poskušal vrniti v ustaljeni ritem. Igrali smo dobro. Zdi se mi, da smo izgubili nekaj tekem, na katerih bi lahko zmagali. Na svoji prvi tekmi sem želel le dobiti dober občutek, poskusiti, če lahko tečem in skačem, da vidim, kako se počuti moja peta. In pa seveda, da sem se spoprijel s psihično platjo tega, da nekaj časa nisem igral."

"Za Kyrieja je bilo dobro, da se je vrnil v ritem. Ko se igralec njegovega kova vrne po poškodbi, včasih pride do tega, da se ekipa nanj preveč zanese. Mogoče se je ekipa danes preveč zanašala nanj," je po tekmi povedal trener Jason Kidd in športno priznal poraz: "Treba je priznati, da nam je Utah prilepil klofuto. Danes so bili zelo dobri, mi pa ne." "Igrali so s polno hitrostjo, mi pa s polovično. Vedno, ko se to zgodi, ne moreš zmagati. Poleg tega nismo dobro metali trojk, zato je bila naša energija skoraj vso tekmo nizka. Preprosto se nismo uspeli prebiti čez to oviro, zato so nam pobegnili. Komunikacija v ekipi nocoj praktično ni obstajala in kot trener prevzemam krivdo za to. Moramo biti boljši," je na novinarski konferenci po tekmi še povedal razočaran Kidd.

Dončić je v Salt Lake Cityju odigral eno svojih najmanj produktivnih tekem v sezoni, vendar zaradi tega ni bil pretirano razočaran. Tudi on je športno sprejel poraz in pohvalil košarkarje Utaha: "Odigrali so odlično obrambo, moramo jim dati zasluge."

