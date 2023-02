Trebušne težave v slovenski slačilnici: kdo bo lahko igral proti Izraelu?

S ponedeljkovimi tekmami se bo zaključil evropski del kvalifikacij za letošnje svetovno prvenstvo, ki bo potekalo od 25. avgusta do 10. septembra na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji. Slovenija, ki si je četrti nastop na svetovnem prvenstvu zagotovila že novembra lani, bo za konec kvalifikacij v Kopru gostil reprezentanco Izraela. V taboru slovenskih košarkarjev se soočajo z zdravstvenimi težavami. Na zadnjem treningu je imela stroka na voljo zgolj sedem igralcev.

Pred zadnjim kolom kvalifikacij je že znanih devet izmed dvanajst evropskih reprezentanc, ki bodo zaigrale na svetovnem prvenstvu, ki bo potekalo od 25. avgusta do 10. septembra na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji. Slovenija bo četrtič udeleženka turnirja dvaintridesetih najboljših reprezentanc na svetu.

Prvič je nastopila 2006 na Japonskem, 2010 je igrala v Turčiji, 2014 pa v Španiji. Iz slovenske skupine sta si nastop na prvenstvu prav tako zagotovili Nemčija in Finska, ki bosta v ponedeljek med seboj odločali o prvem mestu v skupini. Poleg omenjenih treh reprezentanc pa zadnje tekme mirno pričakujejo še Francozi, Grki, Italijani, Latvijci, Litovci in Španci.

icon-expand Aleksander Sekulić FOTO: Aljoša Kravanja

V slovenskem taboru so nesrečni in nespretni petkov poraz v Talinu že skrbno analizirali. Vsi skupaj verjamejo, da so se iz tekme proti Estoniji veliko naučili, reprezentanti pa so misli hitro usmerili v dvoboj proti Izraelu. Tudi Izraelci so v petek doživeli podobno usodo, kot Slovenci. Večji del tekme so namreč vodili proti reprezentanci Finske, a prednost v zaključku zapravili in izgubili po podaljšku. Reprezentanci Slovenije in Izraela sta sicer odigrali devet medsebojnih tekem.

Pet jih je pripadlo #mojtim, ki je zmagal tudi novembra v aktualnih kvalifikacijah. V Tel Avivu je bilo 75:62. "V Kopru smo vsakič imeli bučno podporo navijačev, ki so nam pomagali do pomembnih zmag in uvrstitve na svetovno prvenstvo. Kvalifikacije želimo končati z zmago. Želja po dokazovanju te mlade reprezentance je zelo velika. Verjamem, da se bodo fantje slovenski javnosti predstavili z veliko mero borbenosti in pogumno igro ter bodo pokazali svoj razkošen talent, ki ga imajo," je bil v izjavi za uradno spletno stran krovne Zveze izčrpen selektor Aleksander Sekulić.

icon-expand Urban Klavžar FOTO: Fiba