Trener Carlisle po odmevnem 'dvoboju' Dončića in Jordana miri situacijo

Ko je Dallasov center DeAndre Jordan na petkovi večerni tekmi proti New York Knicksom (106:118) v skoku za žogo "zradiral" Luka Dončića, se je na medmrežju nemudoma vsul plaz komentarjev. Za mnoge je bil to nov dokaz nekakšne notranje zarote proti ljubljanskemu košarkarskemu zvezdniku, ki je svojo krstno sezono v ligi NBA odlično začel in je trenutno prvi strelec Mavericksov.

A soigralci, ki jih je na skorajda vseh tekmah uspel zasenčiti, očitno niso tako navdušeni kot privrženci Mavsov, a kljub govoricam je trener Rick Carlislepred naslednjo tekmo proti ekipi Washington Wizards hitel zatrjevati, da ne gre za nič resnega in da se tovrstne novice pojavljajo le takrat, ko gre ekipi slabo.

'Moramo se lotiti reči, ki so trenutno najbolj pereče'

"Govorili smo o tem, se vsega skupaj lotili in šli naprej. Ko stežka zmaguješ tekme, potem je lažje negativno gledati nazaj. Moramo se lotiti reči, ki so trenutno najbolj pereče, nato pa moramo iti naprej in biti pozitivni. A tega smo se lotili," je o potezi Jordana dejal Carlisle, ki je dodal, da si novi član Mavericksov kot odličen skakalec enostavno želi pobrati vsako žogo, kar naj bi imel tudi "zapisano v svojem DNK". Odzive na družbenih omrežjih je Carlisle označil za "malce pretirane".