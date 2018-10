Trener Chicaga po porazu o Dončiću: Ta fant bo zvezda

"Dončić je neverjeten talent. Njegove sposobnosti pri tej višini, s takšnimi veščinami, kot jih ima, ga delajo težko za pokrivati v obrambi. Njegovo vodenje, met, podaja, oz. še bolj impresivno podaje na majhnem prostoru do soigralca. Prav tako njegov lob, pa za hrbtom v raketi …," je trener Chicaga, ki ga je Dallas v noči na torek premagal s 115:109, Fred Hoibergpolaskal slovenskemu reprezentantu Luki Dončiću. "Videl sem vse, kar sem videl na posnetkih. Tako dobrih sposobnosti obvladovanja žoge pri teh letih nisem videl še pri nikomur. Ta fant bo zvezda," je še dejal po tekmi.

Spomnimo: Luka Dončić je na tretji tekmi v ligi NBA proti Chicagu zabeležil 19 točk, šest podaj in tri skoke. Navduševal je z napadalnimi in obrambnimi akcijami, poskrbel pa je tudi za potezo tekme, ko je pod obročem zavrtel Justina Holidaya.

"Veliko različnih stvari ga dela močnega, in to počne že dolgo časa. In kar mu je uspelo lani, ko je postal najmlajši MVP evrolige, je bilo zelo impresivno," je še dodal trener Chicago Bulls.