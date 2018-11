Trener Dallasa: Naš generalni direktor se o Dončiću ni motil, mnogi drugi so se

"Je presegel pričakovanja ali jih je 'zgolj' upravičil?" se je glasilo vprašanje novinarja trenerju Dallasa Ricku Carlisleju. "Naš generalni direktor Donnie Nelson je verjel, da bo takšen igralec, kot je pokazal v uvodu sezone. Veliko ljudi si je mislilo, da je dober igralec, toda ne tako dober, kot zdaj kaže, da je. Tako da ... Donnie Nelson se ni motil o Luki Dončiću, mnogi drugi pa so se o njem motili," je z odgovorom presenetil Carlisle. Pa vendarle meni, da ima Luka še precej rezerv. "Fante spodbujamo, da so samosvoji. Vsakdo je drugačen. Vsakdo ima svojo osebnost. Luka je čustven fant, rad ima košarko. To je odlično. Nisem ravno stoodstotno prepričan v sto milj na uro (160 km/h, op. p.) hitre lobe v prehodu v napad. A to so stvari, na katerih se uči. Naučil se bo, igralci, s katerimi igra, se bodo učili od njega in tudi jaz se bom učil," je še povedal prvi trener Dallasa.

TRENER

Ta pravi, da so v Luko verjeli, še preden je postal član Dallasa. "Luka je zelo dober igralec. Všeč nam je bil na naboru, naredili smo menjavo, da smo ga lahko izbrali na draftu. Zelo je dober in zadovoljni smo, da ga imamo v ekipi," je bil iskren Carlisle. Ta je zadovoljen, da je z Luko na igrišču dobil dodatnega organizatorja igre, ki razbremeni Dennisa Smitha mlajšega ali Joseja Juana Bareo. "Povečini igra na treh različnih položajih. Žogo obvlada kot branilec, lahko igra na dvojki in trojki. Z njim na igrišču dobiš drugega organizatorja igre, kar je odlično," je Carlisle hvalil Dončića. "Uči se različnih obramb v ligi NBA, lobi so drugačni kot v drugih ligah, iz tekme v tekmo se uči, toda je izjemen igralec in super fant," je zaključil trener Mavericksov.

