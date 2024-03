Trener Denverja poln hvale za Luko Dončića

Aktualni prvaki lige NBA so po petih zaporednih zmagah doživeli boleč poraz. Denver Nuggetsi so na gostovanju pri Dallas Mavericksih po napeti tekmi, polni preobratov, klonili šele v zadnji sekundi tekme, ko je Dallasu zmago z neverjetnim metom zagotovil Kyrie Irving. Največ škode je sicer aktualnim prvakom s 37 točkami zadal slovenski as Luka Dončić, zaradi česar je prejel tudi pohvale trenerja Denverja.

OGLAS

"Luka je v NBA prišel kot zelo zrel mlad igralec, saj je pred tem že igral na zelo visoki ravni v Evroligi, in vidite lahko, da postaja vse boljši. Mislim, da mu ustreza, da si lahko žogo deli s Kyriejem in da ni vse v njegovih rokah," je po porazu slovenskega reprezentanta pohvalil trener Denverja Michael Malone, ki je priznal, da Luko Dončića podrobneje spremlja že vse od leta 2018, ko se je prijavil na nabor lige NBA.

Statistični učinek Luke Dončića ob zmagi Dallasa nad Denverjem FOTO: Sofascore.com icon-expand

Statistični učinek Luke Dončića ob zmagi Dallasa nad Denverjem 52-letni trener Denverja je ob tem dodal, da Dallas dobro gradi ekipo okoli slovenskega zvezdnika: "Parket si deli z izjemnim soigralcem (Kyriejem Irvingom op. a.) in Mavsi dobro postavljajo igralce okoli Dončića. Pozimi so se okrepili z Danielom Gaffordom in P. J. Washingtonom in vidite, kako dobro sta fanta vplivala na ekipo."

Dončić je v aktualni sezoni na treh tekmah Denverju skupno nasul 109 točk.

"Dallas je v tej sezoni tik pod vrhom lestvice v številu poskusov in zadetih metov za tri točke, pri čemer seveda prevladuje Luka, ki odlično igra pick-and-roll. Menim, da smo v dosedanji sezoni Luko branili bolje kot kdor koli drug, kar zahteva ogromno discipline in truda vseh 48 minut. In še vedno nato zadane trojko, kot jo je pol minute pred koncem tekme," je o Slovencu še hudomušno dodal Malone.

Michael Malone FOTO: AP icon-expand

Čeprav se je Dončić tokrat izkazal s 37 točkami in izjemno pomembno trojko, ki je 26 sekund pred koncem tekme poravnala izid na 10:105, se je slovenski reprezentant po koncu tekme poklonil Irvingu za izjemno potezo, ki je odločila tekmo: "Neverjetno, mislim, da se ljudje ne zavedajo, kako težak je ta strel in to s slabšo roko."

25-letni Ljubljančan je novinarjem po tekmi tudi dejal, da takšnega strela še ni videl in da misli, da ga ne bomo nikoli več videli. "Ta fant je poseben," je o Irvingu še dodal Dončić, ki soigralcu po nori potezi ni želel 'krasti' pozornosti.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Dončić in Irving sta pred tekmo Dallasa z Oklahomo, ki jo je moral slovenski zvezdnik izpustiti zardi poškodbe leve stegenske mišice, skupaj odigrala 17 zaporednih tekem, na katerih je Dallas 12-krat slavil in petkrat izgubil. To je najdaljši tak niz Dončića in Irvinga skupaj na igrišču, odkar so Mavsi 6. februarja lani Irvinga dobili v menjavi z Brooklyn Nets. "Videli bomo, ali nam bo uspel še en niz 17 tekem," je že pred nedeljsko tekmo proti Denverju dejal trener Jason Kidd. Pri Mavsih vedo, da so s pridobitvijo Irvinga zadeli v polno, čeprav so mnogi dvomili, kako se bosta na parketu ujela z Dončićem.

Jason Kidd FOTO: AP icon-expand

"Ko smo dobili Kyrieja, smo vedno govorili, da lahko igra ob Luki, in to tudi v večji meri počne, kar bo ključno tudi v prihodnosti. Prav tako bo Kyrieju treba igrati agresivno od samega začetka. Včasih je potrpežljiv in pusti, da Luka dela svoje, vendar resnično verjamemo, da je lahko agresiven tudi, ko je Luka na igrišču," je o gonilnem dvojcu Dallasa še dodal Kidd.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Mavericksi so se z 39. zmago v sezoni povzpeli na sedmo mesto zahodne konference, Nuggetsi pa so po 21. porazu v sezoni padli na drugega. Če bi tako ostalo po koncu rednega dela, bi moral Dallas v dodatne kvalifikacije za končnico in bi v primeru zmage proti osmouvrščenemu moštvu nato v prvem krogu končnice igral prav z Denverjem. Dallas naslednja tekma čaka v noči iz torka na sredo, ko bodo v teksaškem derbiju gostovali pri San Antonio Spursih. Slednji se nahajajo na zadnjem mestu zahodne konference, so pa ponoči z zmago po podaljšku s 122:115 premagali Brooklyn Netse.