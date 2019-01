Trener Detroita o Dončiću: Zasluži si tekmo zvezd, a ne moremo ga še primerjati z Dirkom

Dwane Casey se po Lukovih 32 točkah ni mogel izogniti vprašanju, ali si Dončić zasluži igrati na tekmi zvezd. "Da, navijači so ga izglasovali, tako da si to zagotovo zasluži, pa tudi igralci so ga izglasovali," je povedal trener Detroita, nato pa izpostavil, da Luka ni klasični novinec. "Igra s stilom, za njem se kadi, je izkušen igralec. Ne razumite me narobe, a igral je veliko tekem v Evropi. Tam je se je učil od najboljših, igral je najpomembnejše tekme. Tako da ni tipični novinec, ki je prišel z univerze. Igral je že na zelo visoki ravni, kar je zanj velika prednost. Mavsi so opravili odlično delo na naboru, dobili so izjemnega igralca za prihodnost," je še pojasnil Casey.