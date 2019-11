Na meji zaušnice? Trener ga je 'potrepljal' po obrazu, Dončiću pa to ni bilo povsem všeč

Luka Dončić še naprej iz večera v večer navdušuje v ligi NBA. Na tekmi v Memphisu je bil pred novim trojnim dvojčkom, bil bi to že njegov peti v sezoni. Ljubljančan bi ga skoraj gotovo tudi dosegel, če mu trener Rick Carlisle ne bi namenil počitka v zadnji četrtini, saj je bil zmagovalec že odločen in Dallas je podpisal še četrto zaporedno gostujočo zmago in ostaja nepremagan v tujih dvoranah. "Zanimiv dogodek se je zgodil v tretji četrtini. Luka je zadel met izza črte, sledila je minuto odmora, ko se je 20-letni mladenič za trenutek zaustavil v kratkem pogovoru s pomočnikom trenerjaJamahlom Mosleyjem, ki mu je nekaj vneto razlagal, nato pa ga je nežno potrepljal po obrazu," so opazili ameriški mediji. "Seveda je bila to "zaušnica" iz ljubezni, v funkciji trepljanja, oziroma bodrenja, toda očitno je bil kontakt hujši, kot ga je Luka pričakoval, kar nazorno kaže Slovenčeva reakcija po njem. "Udarec" ni bil tako močan, kolikor ga je zmedel. Bilo je očitno, da je bil močnejši od tistega, ki ga jeDončić pričakoval," so se ameriški mediji razpisali o dogodku sredi tekme v Memphisu. "Dončićje, to pa je očitno, trenerja na kratko prestrelil s pogledom in nekaj tiho zamrmral. Ni mu bilo všeč, to je jasno."