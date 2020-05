Rivers trdi: James bi lahko postal najboljši nogometaš vseh časov

Od prihoda v ligo NBA je LeBron Jamesosvojil tri šampionske prstane, dva z ekipo Miami Heat, enega pa po povratku v "svoj" Ohio še z moštvom Cleveland Cavaliers, s čimer je izpolnil svojo famozno obljubo. Poleg omenjenih naslovov je bil štirikrat izbran za najkoristnejšega košarkarja tekmovanja, 16-krat je nastopil na tekmi zvezd in bil 12-krat izbran v najboljšo peterko NBA.

A po mnenju Doca Riversa, trenerja Los Angeles Clippersov, bi telesne danosti zvezdniku Los Angeles Lakersov omogočale vsaj tako uspešno kariero v ligi ameriškega nogometa NFL. V pogovoru za podkast Go Offje Rivers celo menil, da bi James morda lahko postal celo "najboljši nogometaš vseh časov".

'Lahko bi postal najboljši vseh časov'

"Resnično verjamem, da bi v primeru, če bi LeBron James igral (ameriški, op. a.) nogomet, lahko postal najboljši vseh časov," je dejal eden najizkušenejših trenerjev lige NBA, ki je pred Clippersi vodil tudi ekip Orlando Magic in Boston Celtics ter z roba igrišča v vlogi glavnega trenerja pospremil 938 zmag in 678 porazov, leta 2008 pa se je s Kelti razveselil tudi naslova prvaka.

Ni skrivnost, da je James v mladosti veljal za izjemnega nogometaša in je v prvih treh letih na srednji šoli St. Vincent-St. Mary v domačem Akronu zabeležil 99 ulovljenih podaj, 1912 jardov (povprečje 19,31 na ulovljeno podajo) ter 27 zadetkov. Med tistimi, ki so mu ponujali šolnino, naj bi bila tudi slovita univerza Notre Dame, usodno pa naj bi na njegovo karierno pot vplivala poškodba mezinca, zaradi česar je izpustil preizkušnjo in se kasneje usmeril v NBA.

Višja in počasnejša verzija Randyja Mossa

James je pred nekaj tedni na družbenih omrežjih delil izrezek iz časopisa, v katerem so ga označili za "največjega talenta v Ohiu" in "višjo, počasnejšo verzijo" legendarnega Randyja Mossa.

"Moj prijatelj mi je pravkar poslal to, kar mu je poslal njegov sin. Njegov sin je rekel: 'Nisem vedel, da je bil Bron talent št. 1 v Ohiu?? Rekel je: 'Ja, Bron je bil dober tudi v nogometu.' Odziv njegovega sina: 'TO JE NORO!' 60 ulovljenih podaj, 1200 jardov in 16 zadetkov v mojem prvem letu na položaju lovilca. Moški lažejo, ženske lažejo, številke ne," se je pohvalil James.

"V četrtem letniku niti nisem igral (tako MOČNO sem si želel), a mi moji fantje niso dovolili. Rekli so mi, da bi me, če bi stopil na nogometno zelenico v četrtem letniku, naskočili (izprašili r*t) vsak dan treningov, dokler ne bi rekel, da imam dovolj! Mislim, da sem se odločil prav! Ha! Kakorkoli, vsi vi na položajih LB/CB/S se lahko zahvalite mojim modelom, da sem ostal pod koši, sicer bi imeli veliko posnetkov, kako vas vse skupaj 'Mossam',"je še dodal James, ki mu je s 35 leti najbrž že odpeljal zadnji vlak za preizkus v najmočnejši ligi ameriškega nogometa. Ali pač?