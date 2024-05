Trener Minnesote prepričan: Tako slabo kot na prvi tekmi ne moremo igrati

V taboru ekipe Minnesota Timberwolves so bili po porazu na uvodni tekmi finalnega obračuna zahodnega dela lige NBA vidno razočarani. Jeze in žalosti niso skrivali, saj so po njihovem mnenju, v izjavi prednjači trener Chris Finch, odigrali eno najslabših predstav v sezoni sploh. Volkovi, ki so dve desetletji čakali na uvrstitev v finale konference, Teksašanom pripravljajo maščevanje na drugi tekmi. Hkrati se zavedajo, da bi morebitni poraz tehtnico polfinala lige NBA krepko nagnil na stran Dallasa. Prenos tekme iz petka na soboto od 2.30 na Kanalu A in VOYO.

NBA: Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks FOTO: VOYO icon-expand

Luka Dončić je na prvi tekmi konferenčnega finala dosegel 33 točk, osem podaj in šest skokov ter bil prvi igralec tekme, Kyrie Irving pa je za vodstvo v polfinalni seriji lige NBA dodal 30 točk, štiri podaje in pet skokov. Pri domačih, ki so dve desetletji čakali na uvrstitev v finale konference, je bil najboljši strelec Jaden McDaniels s 24 točkami. Druga tekma bo prav tako v Minneapolisu ob 2.30 v noči na soboto po slovenskem času.

Luka Dončić FOTO: AP icon-expand

Serija se bo nato preselila v Dallas, ki je pred dvema letoma že igral v finalu zahodnega dela lige, a so ga po petih tekmah izločili kasnejši prvaki Golden State Warriors.

Tekma med Mavericks in Timberwolves je postregla s sedmimi izenačenji in 14 spremembami v vodstvu, nobena ekipa pa si ni priigrala več kot devet točk prednosti. "Podrobno smo analizirali prvo tekmo in hitro ugotovili, da smo odigrali katastrofalno. Pravzaprav je bila to ena naših slabših partij v sezoni sploh," se je za ESPN spomnil poraza na uvodnem obračunu finala na zahodu strateg ekipe Minnesoto Timberwolves Chris Finch. "Bil sem kar strog do fantov po tekmi, saj so zares odigrali slabo. Nisem pričakoval tako slabe reakcije na uvodni tekmi, ki je tako pomembna. Enostavno niso bili pravi. Eden slabših večerov, ki se ne sme ponoviti," je ponavljal Finch.

Anthony Edwards in Mike Conley FOTO: AP icon-expand

"Res slab napad smo imeli ves čas tekme, slabe mete, kup izgubljenih žog, brez ubranosti smo igrali. Moramo biti tudi znatno boljši v odločilnih trenutkih," je bil kratek o prvi tekmi trener Wolves Chris Finch, ki je videl zelo malo dobrih stvari v igri svoje ekipe. "Tu in tam smo zaigrali bolje, a bili so to le prebliski. Premalo za zmago na tako zahtevnem obračunu. Vsa čast Dallasu, a vedeli smo, da so dobro pripravljeni," je hvalil tekmece po prvi tekmi Finch in se povsem obrnil k prihajajočemu izzivu. Drugo tekmo volkovi enostavno morajo dobiti.

Zaostanek v seriji z 0:2 po dveh domačih dvobojih bi tehtnico v polfinalu lige NBA krepko nagnil na stran Teksašanov. "Krepi nas prepričanje, da tako slabo ne moremo odigrati. Morda je pritisk naredil svoje, morda je breme rezultata skrajšalo roke, toda napad je bil zares slab. Glave smo že dali gor in gledamo proti drugi tekmi," je za ESPN še dodal trener ekipe iz Minneapolisa, ki je moral komentirati igro in učinek Dallasovih prvih zvezdnikov Dončića in Irvinga.

Kyrie Irving in Luka Dončić FOTO: AP icon-expand

"Sijajna sta v zadnjih mesecih. Vedeli smo, da bosta na nivoju zahtev, ki jih ima obračun s takšno težo. Luka Dončić tako ali tako iz sezone v sezono potrjuje, da je eden izmed najboljših vseh časov. Še več, napreduje iz tekme v tekmo in vse bolj so mu jasne nekatere stvari v ligi NBA," je bil slikovit Finch, ki je še naprej z izbranimi besedami govoril o 25-letnem Ljubljančanu. "Njegova največja kakovost je, da ima skoraj vedno najboljšo možno rešitev na parketu ob dani situaciji. lepo ga je gledati, a raje bi ga imel v svoji ekipi, kot da me skrbi, kako ga omejiti," se je za konec še pošalil Chris Finch.