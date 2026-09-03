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Košarka

'Trener Mitrović je velik razlog za moj prihod k Olimpiji'

Ljubljana, 03. 09. 2026 16.24 pred 4 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.V. N.M.
Urban Kroflič

Košarkarji Cedevite Olimpije so se po uvodnem delu priprav, ki so ga opravili v ljubljanskih Stožicah, odpravili v Kranjsko Goro, kjer bodo v naslednjem tednu dni pod vodstvom trenerja Zvezdana Mitrovića začeli uigravati taktične zamisli pred začetkom nove tekmovalne sezone. Ena od glavnih prestopnih zgodb letošnjega poletja je zagotovo podpis pogodbe s slovenskim reprezentantom Urbanom Krofličem.

Ne le, da je blestel vse do nesrečne poškodbe zadnje stegenske mišice v polfinalu proti Franciji na domačem evropskem prvenstvu za reprezentance do 20 let, temveč se je Urban Kroflič še posebej izkazal v vlogi vodje na in zunaj košarkarskega parketa.

Po zaključeni lanski sezoni v dresu beograjske Mege in z velikimi načrti za odhod preko luže ni nič kazalo na to, da si bo 20-letni branilec po prestopnem preobratu nadel dres najtrofejnejšega slovenskega košarkarskega kolektiva. Urban ne skriva, kar je nenazadnje potrdil tudi na današnjem medijskem dnevu v pogovoru z našo novinarko Nino Mihalič, da je izjemno zadovoljen s sprejeto odločitvijo o prihodu k Cedeviti Olimpiji.

"Krožilo je kar nekaj govoric o meni, da se selim v Združene države Amerike, a vesel sem, da ostajam doma. Prihod k Cedeviti Olimpiji je zagotovo korak naprej v moji karieri. Še naprej bom igral v močni regionalni ligi ABA in tudi v evropskem pokalu. Več si v tem trenutku ne bi mogel želeti," je uvodoma dejal Kroflič, ki še ni povsem zacelil neugodne poškodbe zadnje stegenske mišice. 

"Prvi občutki po prihodu k Cedeviti Olimpiji so fantastični. Čaka me še vsaj 10 dni treninga po prilagojenem programu, saj še vedno nisem v celoti pripravljen za največje napore. Komaj čakam, da se vse skupaj začne zares," pravi 20-letnik, ki je v Stožice prišel s slovesom ene od odmevnejših okrepitev letošnjega poletja.

"Trener Zvezdan Mitrović je bil eden od glavnih razlogov za prihod k Olimpiji. Nisva se še pogovarjala o moji vlogi v ekipi, a bo še čas za to," Kroflič zelo spoštuje lik in delo črnogorskega strokovnjaka na klopi oranžno-zelenih. "Tako kot vsak drug mlad košarkar lahko prinesem svežo energijo, borbenost in zagrizeno igro v obrambi. In seveda, vse ostalo, kar bo trenerski štab od mene zahteval," pa o svoji vlogi v vnovič zelo prevetreni zasedbi Cedevite Olimpije že razmišlja nadarjeni branilec. 

Kroflič ob koncu poudarja, da bo vzdušje v moštvu eden ključnih dejavnikov na poti do dobrih rezultatov. "Veliko je novih obrazov in tudi lepo število mladih košarkarjev. Še prezgodaj je govoriti o konkretnih stvareh, saj potrebujemo čas, da se dobro spoznamo. Če se ne motim, so od lanske sezone v ekipi ostali le štirje igralci. Zdaj odhajamo na osrednje priprave v Kranjsko Goro, kjer bomo storili vse, da se čim prej in čim bolje spoznamo," še dodaja Kroflič.

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