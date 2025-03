Še je upanje za ta nori svet: gledal ga je avtistični sin, zato ga je trener uvrstil v ekipo

Avstralski košarkar Joe Ingles je le še bleda senca enega od nekdanjih zvezdnikov lige NBA. A strast do košarke ostaja. Ne glede na to, da je njegova vloga pri Minnesoti povsem obrobna, ostaja zvest košarkarski igri in izkorišča vsako minuto na parketu. Nekdanji strah in trepet obramb v tej sezoni v povprečju dosega 0,8 točke na tekmi, nazadnje pa je igral 25. februarja. No, tu se zgodba šele začne. Z izrazito človeško noto.

Joe Ingles je nazadnje igral pet minut na tekmi 25. februarja, nato pa parketa ni več videl, vse do obračuna z ekipo New Orleans Pelicans, kjer je užival vlogo starterja, torej člana udarne peterke. Vzrok pa je nekošarkarski, povsem ljudski ... "Ta vest je bila senzacionalna, saj je Ingles že padel v pozabo. Mnogi so se spraševali, zakaj je v prvi peterki, nato pa se je hitro pojavil odgovor na vprašanje," piše ameriški ESPN in razlaga vzroke ...

Ingels sicer v šestih minutah igre ni dosegel točke, toda pomembno je, da ga je sin videl na delu. "To, da je užival v gledanju očeta, je povedal tudi Jacob sam ... To je nekaj, kar bom pomnil vse življenje." Strateg Minnesote Chris Finch je bil deležen pohval na medmrežju, oglasili so se navijači z vseh koncev in krajev. "Pride čas, pride trenutek v življenju, ko je treba odmisliti vse. Tudi naš posel in šport ter narediti nekaj humanitarnega."

"Razlog je navdušujoč. V mestu je bila zbrana vsa njegova družina, žena in trije otroci. Med njimi tudi sin Jacob, ki je avtist. Ta je pred dnevi že bil na tekmi in si je v živo ogledal obračun volkov, toda njegov oče Joe tedaj ni zaigral. To je bilo sploh prvič, da je mali Jacob zdržal vso tekmo na svojem sedežu," še sporoča ESPN.

"Ko je trener Minnesote izvedel, da je mali Jacob še vedno v Minneapolisu, se je odločil veterana postaviti v udarno peterko," nadaljujejo ameriški mediji, ki potezo trenerja Minnesote označujejo za veliko in človeško.