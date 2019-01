Trener prvakov polaskal: Luka je že sedaj 'all-star' igralec

Steve Kerr, ki je kot igralec osvojil pet naslovov v ligi NBA in v zadnjih letih več kot uspešno vodi moštvo Golden State Warriors, s katerimi je v zadnjih štirih sezonah osvojil tri šampionske prstane, je tudi eden iz med tistih, ki jih je letos navdušilLuka Dončić. Član legendarne zasedbe Chicago Bullsov, ki so v eri Michaela Jordanaosvojili šest naslovov prvaka, je namreč v intervjuju pred tekmo z Dallasom seveda govoril tudi o slovenskem čudežnem dečku in o njegovih možnostih, da bi že v krstni sezoni zaigral na tekmi vseh zvezd, ki jo bo letos gostilo mesto Charlotte.

Luka je namreč od navijačev prejel že 2.220.077 glasov od navijačev, ki želijo, da zaigra na tekmi vseh zvezd. Več glasov je v zahodni konferenci prejel zgolj superzvezdnik LeBron James. "On je zame že 'all-star' igralec. Ne vem, kako bo vse skupaj izgledalo, ko se bo glasovanje končalo, a zame je on že sedaj igralec 'all-star' kalibra," je uvodoma pred tekmo med Dallasom in aktualnimi prvaki v American Airlines Centru."Ta fant ne igra kot novinec. Ne vem veliko o njemu in preden je prišel v Dallas, nisem videl niti ene njegove tekme, niti po televiziji. On je veliko bolj samozavesten kot bi pričakoval od igralca, ki je ravnokar prišel v NBA. Prišel je iz druge države in star je komaj 19 let, pa sami vidite, kako igre. Fenomenalen igralec,"zaključi Kerr, ki bo seveda tokrat upal, da slovenski as ne bo imel svojega večera, saj si seveda želi, da bi njegovi bojevniki iz Oaklanda zabeležili zmago v Teksasu.

Ne pozabite, vi pa lahko za Luko še vedno glasujete in mu pomagate, da bi v krstni sezoni res zaigral na tekmi vseh zvezd. Glas lahko oddate vsak dan na tej povezavi.