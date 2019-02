Trener prvakov povsem izgubil živce: Durant preprečil hujše posledice

Dramatična tekma v Portlandu je prišla do živega Stevu Kerru , trenerju branilcev naslova v ligi NBA, ekipe Golden State Warriors . Pred zvezdniškim koncem tedna v Charlottu so Trail Blazersi po manjšem padcu forme, ta je vključeval tudi poraz v Dallasu , spet ujeli pravi ritem in visoko premagali Bojevnike (129:107). Prvi zvezdnik Blazersov Damian Lillard je prispeval 29 točk in pomagal prekiniti niz petih tekem brez poraza Golden Stata, za katerega ni bilo dovolj 32 točk Kevina Duranta in Stephena Curryja .

Brez DeMarcusa Cousinsa, ki je dobil nekaj počitka, so bili prvaki nemočni predvsem v zadnji četrtini, ko se je vzdušje na tribunah in na parketu približalo vrelišču. Vse se je začelo z blokado Zacha Collinsana Damionu Leeju, po kateri sta si Collins in Klay Thompsonizmenjala nekaj besed, tako kot obe klopi, sodniki pa so obema "petelinoma" dosodili tehnični napaki.

TEKMA

Green: Kerr je bil izvrsten

Portland je vodil s 110:103 in Draymondu Greenu so nato dosodili namerno osebno napako nad Collinsom, ko so bile do konca tekme še slabe štiri minute. Kerr je v jezi na igrišče vrgel podložno mapo in bil med kričanjem na sodnika Kena Mauerja izključen, saj je dobil dve "ekspresni" tehnični napaki. Med odhajanjem v slačilnice, tja ga je pomagal "usmerjati" Durant, se trener prvakov nikakor ni uspel pomiriti in verjetno ga čaka huda kazen. Njegova ekipa je v končnici tekme povsem razpadla in visoko izgubila.

"To je bilo izjemno, bil je izvrsten. Užival sem v tem," je trenerja, ker mu je stopil v bran, pohvalil Green. Kerr je po tekmi dejal, da je šokiran, ker so sodniki tudi po ogledu posnetkov še naprej trdili, da je šlo za namerno osebno napako.

"Jasno je, da bomo dobili pojasnilo s strani tekmovanja, a mislil sem, da je šlo le za dober, močen prekršek. A očitno sem se motil," je izjavil Kerr. "Iz sebe sem spravil nekaj jeze, tako da je bilo to dobro,"je še dodal. Dogodki iz Portlanda sledijo tistim iz Philadelphie, kjer si je center 76ersov Joel Embiid večer prej na novinarski konferenci privoščil precej ostro izjavo na račun delivcev pravice. Ti so se v tej sezoni znašli na udaru tudi po zaslugi (ne)dosojanja osebnih napak nad Lukom Dončićem.

MVP

PRIMERJAVA