Trener Sacramenta na zagovor zaradi hvalnic Dončiću: Oba bosta nekoč na tekmi zvezd

"Ni šlo za skriti napad na nikogar," je pred tekmo v Minnesoti povedal Dave Joerger, potem ko so ameriške medije po tekmi v Dallasu obšle njegove hvalnice na računa Luke Dončića. "De'Aaron Fox je bil navdušen nad njim, Bogdan Bogdanovićtudi. Bilo je iz ljubezni in pozitivnosti, ljudje pa so skušali to prikazati kot spor med mano in generalnim direktorjem Vladetom Divacom. Tri leta zdaj že delava skupaj in obožujeva to delo. Všeč mi je delati z njim," se je branil Joerger, čigar izjave so mnogi razumeli kot ostro puščico Sacramentovemu vodstvu, ki da bi moralo na naboru – izbirali so drugi – vzeti Dončića.

Po poročanjuESPN-anaj bi po hvalnicah na račun Dončića prišlo do kratkega stika med strokovnim štabom in vodstvom ekipeSacramento Kings. Še posebej nezadovoljen nad izjavami naj bi bil pomočnik generalnega direktorja Brandon Williams. Vse skupaj je po tekmi s Kingsi začinil še Dončić sam, saj je razkril, da ga je ekipa Sacramenta obiskala v Madridu in da so skupaj odšli na večerjo, zato je pričakoval, da ga bodo izbrali.

Joerger: Oba bosta na tekmi zvezd

"Ko smo izbrali Marvina, smo si dajali 'petke' kot nori," je zdaj priznal Joerger. "Dobili smo pravega fanta za nas. To z Dončićem bo naslovnice polnilo le kakšne tri dni. Zagotovo se tega čez pet let ne bo nihče spominjal. Oba bosta nekoč na tekmi zvezd. Tako dobra sta," je situacijo umirjal prvi trener Sacramenta.