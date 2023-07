Trener zlatih slovenskih košarkaric: Punce so nagrajene za vsa leta odpovedovanj

Slovenke do 18 let so z borbeno igro dominirale že vse od začetka evropskega prvenstva v Turčiji. Niz zmag niso prekinile niti v finalu in so tako prvič v zgodovini postale evropske košarkarske prvakinje. V času prvenstva so pod vodstvom trenerja Ernesta Novaka nabrale kar sedem zaporednih zmag. S pridobljenim naslovom so dosegle tudi zgodovinsko pomemben dosežek in tako kot prve Slovenke osvojile zlate kolajne na evropskem prvenstvu. Nagrado za najboljšo igralko evropskega prvenstva je zasluženo osvojila Ajša Sivka, ki je skozi prvenstvo nabrala 111 točk in 65 skokov. Z Leo Bartelme sta prav tako zasedli mesto v najboljši peterki turnirja.

Slovenska reprezentanca do 18 let si je na evropskem prvenstvu v Turčiji z neverjetno igro proti Franciji zasluženo priborila naslov evropskih prvakinj. Košarkarice so že v prvi četrtini tekme prikazale ekipno in borbeno igro ter si tako priborile nekaj točk prednosti.

Sprejem prvakinj bo potekal na pripravljalni tekmi moške članske reprezentance Slovenije proti Hrvaški, 8. avgusta, v Stožicah.

V drugi četrtini so nadaljevale z odlično predstavo, vseeno pa so Francozinje v zadnjih minutah četrtine rezultat uspele izenačiti. Z neverjetno potezo Ajše Sivka so košarkarice polčas nato zaključile z rezultatom 35:34. V drugi polčas so dekleta stopila odločno, popuščale pa niso niti Francozinje in tako so tretjo četrtino Slovenke ponovno zaključile z le točko prednosti. V zadnji četrtini so nasprotnice za trenutek prevzele vodstvo, nato pa so Slovenke z izjemno borbenostjo v zadnjih minutah prišle do prednosti in ob koncu zasluženo postale evropske prvakinje.

"Res neverjetno, kaj nam je uspelo, igrali smo res dobro skozi celoten turnir, iz tekme v tekmo smo rasli in na najbolj pomembni tekmi pokazali neverjetno zrelost. Čestitke dekletom za vse, kar so prikazale, nagrajene so za vsa leta odpovedovanj prek poletja in za ves čas, ki ga vlagajo v treninge. Zahvalil bi se tudi neverjetnemu štabu, ki je delal pozno v noč analize in taktiko, da smo bili lahko uspešni na igrišču," je po veličastnem uspehu za uradno spletno stran KZS dejal selektor reprezentance Ernest Novak.

Na finalni tekmi so se med Slovenkami najbolje izkazale Ajša Sivka (20 točk, 12 skokov), Lea Bartelme (22 točk) in Zoja Štirn (15 točk), ki so skozi celotno tekmo Slovenijo vodile do zmage. Ajša Sivka je zasluženo osvojila naziv najboljše igralke turnirja, skupaj z Leo Bartelme pa sta se tudi uvrstili v najboljšo peterko.

