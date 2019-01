Brez All-Stara: Dončić (le) na tekmi vzhajajočih zvezd, trenerji niso odločili v prid Slovenca

Čeprav je bil Luka Dončić drugi v glasovanju navijačev v zahodni konferenci, šesti po izboru novinarjev in osmi po mnenju igralcev lige NBA, ga trenerji niso uvrstili med sedem rezerv na vsaki strani. V analizah oziroma napovedih košarkarskih strokovnjakov ga je le peščica uvrščala v dvanajsterico najboljših. Na spletni strani lige NBA, kjer že od prejšnjega tedna, ko je bila izbrana začetna All Stars, potekajo razprave o rezervah, je imelo kar nekaj igralcev prednost pred Dončićem. Anthony Davis, Nikola Jokić, Russell Westbrook, LaMarcus Aldridge, Rudy Gobert, Damian LillardinKlay Thompson. In prav vsi so na koncu "upravičili" vlogo favorita, tako da Dončića letos ne bo na osrednji tekmi All-Stara vikenda.