Trenerju Denverja nagrada za naslov, postal je eden najbolje plačanih v ligi

Nuggets so tudi to sezono začeli zelo dobro z osmimi zmagami ob le dveh porazih. Takšen izkupiček imajo na zahodu še Dallas Mavericks slovenskega asa Luke Dončića .

Mike Malone je minulo sezono Denver vodil do prvega naslova prvaka v zgodovini, v ekipi pa največje breme nosita Nikola Jokić in Jamal Murray . Član te zasedbe je tudi poškodovani slovenski košarkar Vlatko Čančar , ki bo zaradi strgane križne vezi v kolenu izpustil celotno sezono.

Malone je na klop Denverja sedel pred sezono 2015/16 in je s tem trener s četrtim najdaljšim obdobjem na klopi trenutnih zasedb v NBA. Dlje so v svojih moštvih le Gregg Popovich (San Antonio), Erik Spoelstra (Miami) in Steve Kerr (Golden State).

Od sezone 2018/29 imajo Nuggets drugi najboljši izkupiček v rednem delu za Milwaukee Bucks. Malone je sicer na klopi Denverja zbral 647 zmag, kar ga v zgodovini franšize uvršča na tretje mesto za Dougom Moujem in Georgeem Karlom.